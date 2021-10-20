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إعدام امرأة قتلت رئيستها في العمل بمساعدة عشيقها

منذ 3 ساعات
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إعدام امرأة قتلت رئيستها في العمل بمساعدة عشيقها

القاهرة (صدى):
قضت محكمة في مصر، بإعدام سيدة وعشيقها، بتهمة قتل رئيستها في العمل، لسرقة ما تملكه من أموال.

وكانت المتهمة استغلت، قرب رئيسة لها في العمل لتعرف جميع تفاصيل حياتها، وما تملكه من أموال ومصوغات.

ووسوس لها الشيطان سرقة رئيستها وقتلها، بمساعدة رجل على علاقة غير شرعية بها، ليخططا معا للجريمة.

واتفقت القاتلة مع عشيقها على أن يتواصل مع المجني عليها بحجة أن يتقدم إلى المتهمة ليتزوجها وتكون المجني عليها هي الوسيط بينهما.

واستدرجها المتهم خارج المنزل، بحجة شراء ذهب، بينما اختبأت القاتلة في الكرسي الخلفي للسيارة، ووسط الطريق قامت المتهمة بكتم أنفاسها من الخلف باستخدام قطعة قماش وقيام المتهم الثاني بضربها على رأسها عدة مرات، مستخدماً طفاية حريق السيارة.

وبعد التأكد من وفاتها قاما بسرقة مصوغتها الذهبية، وحقيبة يدها وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيتها، وكارت الفيزا الخاص بها، و3 جوالات، ثم تخلصا من المجني عليها بإلقائها على جانب الطريق.

مصر
سرقة
جريمة قتل
اعدام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54352
منذ 3 ساعات
دائما العشيق غبي يشترك في جريمه نهايته الحكم باعدامه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136656
منذ 45 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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