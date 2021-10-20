قبيل ساعات من موسم الرياض..آل الشيخ : "يا رب"

عادل الحربي (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، صورة له خلال وقوفه على جاهزيات موسم الرياض، المقرر انطلاقه اليوم.
وعلق آل الشيخ على الصورة بقوله: "يا رب"، ليرد عليه عدد من الإعلاميين والنشطاء، معربين عن ثقتهم في نجاح الفعاليات.
ومن بين المعلقين، رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي قائلا: "لا يقلق من تعود النجاح والوقوف في القمة دائماً".
وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، قد أعرب آل الشيخ، عن قلقه، بعد حلم رآه عن موسم الرياض، مشيرا إلى أنه لم يستطع النوم طوال 36 ساعة، قائلا: " آخر مرة نمت حلمت بمنصور الموينع وصالح السلومي يسألوني عن موسم الرياض، من بعدها وأنا في أرق".
يذكر أنه تحت شعار "تخيل أكثر"، سيفتتح موسم الرياض هذا العام بمسيرةٍ استعراضية، في حدث عالمي ضخم، يشارك فيه فنانون عالميون.
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