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قبيل ساعات من موسم الرياض..آل الشيخ : "يا رب"

منذ ساعة
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قبيل ساعات من موسم الرياض..آل الشيخ : "يا رب"

عادل الحربي (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، صورة له خلال وقوفه على جاهزيات موسم الرياض، المقرر انطلاقه اليوم.

وعلق آل الشيخ على الصورة بقوله: "يا رب"، ليرد عليه عدد من الإعلاميين والنشطاء، معربين عن ثقتهم في نجاح الفعاليات.

ومن بين المعلقين، رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي قائلا: "لا يقلق من تعود النجاح والوقوف في القمة دائماً".

وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، قد أعرب آل الشيخ، عن قلقه، بعد حلم رآه عن موسم الرياض، مشيرا إلى أنه لم يستطع النوم طوال 36 ساعة، قائلا: " آخر مرة نمت حلمت بمنصور الموينع وصالح السلومي يسألوني عن موسم الرياض، من بعدها وأنا في أرق".

يذكر أنه تحت شعار "تخيل أكثر"، سيفتتح موسم الرياض هذا العام بمسيرةٍ استعراضية، في حدث عالمي ضخم، يشارك فيه فنانون عالميون.

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الرياض
المملكة
موسم الرياض
تركي ال الشيخ

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5550
منذ 41 دقيقة
البداية ما تشجّع اذا كان الفنانين الايطاليين اللي انقلبت حافلتهم ضمن الانشطة هذه

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أحدث التعليقات

عبدالله
كل شيء متوقع في حكومة ملالي العهر والخناء القذرين
ابو عمار
يا ما تم ذبح الحمير والكلاب و حتى القطط ليس في مصر بل في الكثير من الدول العربيه
عبدالله
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه
دايم السيف
يذكرون لنا قصة حمار الوحش الى قاعد ينط في كل مشكلة بسبب الحراق هههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. فليها وتتفلفل يا بنت علي ، فليها والأمور تتسهّل ..

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