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تعويض مواطن بـ 98 ألف ريال عن سجنه في قضية مخدرات

منذ ساعة
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تعويض مواطن بـ 98 ألف ريال عن سجنه في قضية مخدرات

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة العليا، قرارا بتعويض مواطن بمبلغ 98 ألف ريال نظير سجنه 130 يوما، في قضية حيازة وترويج الحشيش المخدر بعد ثبوت براءته.

وجاء الحكم بعد عدم ثبوت إدانة المواطن بما نسب إليه من تهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واعتبرت الحكم بالتعويض إجراء شرعيا، بحسب عكاظ.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها أحكاما بتعويض مواطنين عن فترات سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلتها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.

المملكة
المحكمة العليا
الحشيش
ترويج مخدرات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54337
منذ ساعة
طيب ليه يسجن من البدايه اذا لم يثبت عليه التهمه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136654
منذ 40 دقيقة
الوضع فيه غليمط من بدايته او حصل في نهايته ، يمكن مع الواسطه ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
كل شيء متوقع في حكومة ملالي العهر والخناء القذرين
ابو عمار
يا ما تم ذبح الحمير والكلاب و حتى القطط ليس في مصر بل في الكثير من الدول العربيه
عبدالله
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه
دايم السيف
يذكرون لنا قصة حمار الوحش الى قاعد ينط في كل مشكلة بسبب الحراق هههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. فليها وتتفلفل يا بنت علي ، فليها والأمور تتسهّل ..

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