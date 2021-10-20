تعويض مواطن بـ 98 ألف ريال عن سجنه في قضية مخدرات

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة العليا، قرارا بتعويض مواطن بمبلغ 98 ألف ريال نظير سجنه 130 يوما، في قضية حيازة وترويج الحشيش المخدر بعد ثبوت براءته.
وجاء الحكم بعد عدم ثبوت إدانة المواطن بما نسب إليه من تهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واعتبرت الحكم بالتعويض إجراء شرعيا، بحسب عكاظ.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها أحكاما بتعويض مواطنين عن فترات سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلتها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.