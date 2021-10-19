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كشف معلومات جديدة عن الفنانين المتوفين بحادث جبل فهرين

منذ 23 ساعة
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كشف معلومات جديدة عن الفنانين المتوفين بحادث جبل فهرين

روما (صدى):
لقى 3 فنانون إيطاليون مصرعهم يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضهم لحادث سير أسفر عن سقوط حافلتهم من منحدر بأعلى قمة جبل فرهين بالرياض.

وينتمي ضحايا الحادث لفرقة موسيقية، وأحدهم يدعى نيكولاس إسبوستو، ويبلغ من العمر 28 عاما، من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية الإيطالية، بينما الثاني يبلغ من العمر يبلغ من العمر 33 عاماً، ويدعى أنطونيو كاجيانيللي، من مقاطعة بارليتا أندريا تراني الإيطالية، أما الضحية الثالثة فهو جيامبيرو جياري ويبلغ من العمر 32 عاماً.

وكان الثلاثة جزء من فرقة فنية مكونة من 10 أشخاص، وقرروا الذهاب يوم العطلة في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين إلا أنهم تعرضوا لحادث أدى إلى مصرعهم، وذلك وفقا لـ"العربية".

يذكر أن الدفاع المدني تمكن من إنقاذ 5 مصابين ونقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق 4 متوفين.

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صقلية

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5550
منذ 23 ساعة
ان شاء الله تكون الحافلة مؤَمّنة. ديتهم اغلى من جلد البقرة الصفراء مليئة بالذهب .
Ali
Ali عدد التعليقات : 146
منذ 23 ساعة
الحمد لله على نفوق هؤلاء الكلاب النصارى الذين لاهدف لهم سوى نشر الفسق والرذيلة في المجتمعات... الله أكبر ولله الحمد
محنتي في حبك عذاب
محنتي في حبك عذاب عدد التعليقات : 7
منذ 22 ساعة
الله يرحمهم
نعيم الحربي
نعيم الحربي عدد التعليقات : 25
منذ 21 ساعة
سبحان الله ولاحول ولاقوة الى بالله هاذي نهايتهم فمن يعتبر
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 783
منذ 21 ساعة
عليهم من الله ما يستحقون اهل الفسق ذهبو الى نتيجتهم جهنم
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 783
منذ 21 ساعة
اه لو كرهناهم مثل ماهم يكرهونا
عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 56
منذ 21 ساعة
هذولا الي طاحوا من قمة نهاية العالم بغرب الرياض السرعه سبب سقوطهم
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 761
منذ 21 ساعة
يابو محنه.... عليك من الله ماتستحق
يسر
يسر عدد التعليقات : 13
منذ 20 ساعة
الحمد لله رب العالمين على هلاكهم
ملايين المفروض تصرف على الفقراء و على أهل البلد و إنهاء مشروع الحرم المكي
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 783
منذ 20 ساعة
شيلو صورهم عنا قبحهم الله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136654
منذ 20 ساعة
الى جهنم وبئس المصير .. بإذن الله ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10386
منذ 18 ساعة
هم من اهل الكتاب وهم عند ربنا يحاسبهم
مراد
مراد عدد التعليقات : 369
منذ 14 ساعة
وهذا صاحب المحنة يترحم عليهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 147
منذ 12 ساعة
تم نقلهم بالطيران..... ماقد سمعنا بهذا
يسر
يسر عدد التعليقات : 13
منذ ساعتين
قال الله تعالى : [ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ] البينة
علي
علي عدد التعليقات : 3
منذ ساعتين
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". رواه مسلم.
يسر
يسر عدد التعليقات : 13
منذ ساعتين
أهل الكتاب مثل ما بينهم الله في كتابه هم اليهود والنصارى ، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم كتابين؛ على بني إسرائيل، الأول على موسى وهو التوراة، والثاني على عيسى وهو الإنجيل، فلهذا يقال لهم: أهل الكتاب، ويقال لهم: أهل الكتابين، ولهم أحكام تخصهم غير أحكام بقية المشركين، وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار باسم الكفر والشرك، فهم كفار ومشركون كعباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الكواكب وسائر الكفرة الملحدين.
ولكنهم لهم خصائص بأسباب أنهم تلقوا هذين الكتابين عن أنبيائهم الماضين عن موسى وهارون وعن عيسى عليهم الصلاة والسلام، والله جعل لهم أحكامًا خاصة، منها: حل ذبائحهم التي لم تذبح لغير الله، لم يهلوها لغير الله، ولم يذكروا عليها غير اسم الله، ولم يوجد ما يحرمها، فهذه حل لنا كما قال الله سبحانه: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5].
وكذلك نساؤهم حل لنا، المحصنات العفيفات الحرائر كما في قوله سبحانه: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] الآية، فهذان حكمان يخصان أهل الكتاب: حل النساء المحصنات منهم، وحل ذبائحهم التي لم يهلوها لغير الله، ولم يذبحوها على غير شرع الله.
أما بقية المشركين فلا تحل لنا ذبائحهم ولا نساؤهم.
ابو أسامة
ابو أسامة عدد التعليقات : 40
منذ ساعتين
إتقوا الله وإستحوا لماذا هذه القلوب السوداء هذولا ضيوف على البلد وفي حماية ولي أمرنا
حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن عدد التعليقات : 1
منذ 23 دقيقة
والمتوفي الرابع شكله مواطن مادريتوا عنه ..الله يغفر له ويسكنه الجنة .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حسبي الله عليهم و ربنا يرحمها برحمته
ابو سعود
الحمد لله والشكر
هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله الله يخلف
نجاة محمد
افا بجد رجل خائن احسن ما سويتي
ابو محمد
إن شاء الله صلاة الجنازة عليك..

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