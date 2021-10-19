كشف معلومات جديدة عن الفنانين المتوفين بحادث جبل فهرين

روما (صدى):
لقى 3 فنانون إيطاليون مصرعهم يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضهم لحادث سير أسفر عن سقوط حافلتهم من منحدر بأعلى قمة جبل فرهين بالرياض.
وينتمي ضحايا الحادث لفرقة موسيقية، وأحدهم يدعى نيكولاس إسبوستو، ويبلغ من العمر 28 عاما، من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية الإيطالية، بينما الثاني يبلغ من العمر يبلغ من العمر 33 عاماً، ويدعى أنطونيو كاجيانيللي، من مقاطعة بارليتا أندريا تراني الإيطالية، أما الضحية الثالثة فهو جيامبيرو جياري ويبلغ من العمر 32 عاماً.
وكان الثلاثة جزء من فرقة فنية مكونة من 10 أشخاص، وقرروا الذهاب يوم العطلة في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين إلا أنهم تعرضوا لحادث أدى إلى مصرعهم، وذلك وفقا لـ"العربية".
يذكر أن الدفاع المدني تمكن من إنقاذ 5 مصابين ونقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق 4 متوفين.