إيرانية تكشف تعرضها للتفتيش "عارية"

طهران (صدى):
كشفت ناشطة إيرانية عن إجبارها على خلع ملابسها بالكامل بغرض التفتيش الذاتي، داخل أحد السجون.
ووصفت الناشطة "موجكان كاووسي"، الأمر بأنه "تعذيب روحي شديد"، واعتداء على الحدود الأكثر شخصية.
وقالت الناشطة الكردية، المُحتجزة في سجن في مدينة كرج غرب طهران، إنها أجبرت على التعري تماما لكي تخضع للتفتيش البدني الذاتي، رغم معارضتها الشديدة للأمر أمام مسؤولي التفتيش.
وكانت الناشطة تقبع في معتقل إيفين سيئ السمعة في العاصمة طهران، حيث أقدمت على الإضراب عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبرته "انتهاك القانون والمعاملة العنصرية التي يتبناها مسؤولو السجن من خلال التعميم بعدم السماح للسجينات بالقيام بإجازة أثناء تفشي فيروس كورونا".
واعتقلت الناشطة كاووسي خلال الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في شهر نوفمبر 2019، رفضا لقرار زيادة أسعار المحروقات.