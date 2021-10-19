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إيرانية تكشف تعرضها للتفتيش "عارية"

منذ ساعتين
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إيرانية تكشف تعرضها للتفتيش "عارية"

طهران (صدى):
كشفت ناشطة إيرانية عن إجبارها على خلع ملابسها بالكامل بغرض التفتيش الذاتي، داخل أحد السجون.

ووصفت الناشطة "موجكان كاووسي"، الأمر بأنه "تعذيب روحي شديد"، واعتداء على الحدود الأكثر شخصية.

وقالت الناشطة الكردية، المُحتجزة في سجن في مدينة كرج غرب طهران، إنها أجبرت على التعري تماما لكي تخضع للتفتيش البدني الذاتي، رغم معارضتها الشديدة للأمر أمام مسؤولي التفتيش.

وكانت الناشطة تقبع في معتقل إيفين سيئ السمعة في العاصمة طهران، حيث أقدمت على الإضراب عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبرته "انتهاك القانون والمعاملة العنصرية التي يتبناها مسؤولو السجن من خلال التعميم بعدم السماح للسجينات بالقيام بإجازة أثناء تفشي فيروس كورونا".

واعتقلت الناشطة كاووسي خلال الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في شهر نوفمبر 2019، رفضا لقرار زيادة أسعار المحروقات.

ايران
طهران
سجون ايران
موجكان كاووسي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54338
منذ ساعة
كل شي ممكن في سجون ايران ولا يقتصر الامر على تفتيش النساء عاريات
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 337
منذ دقيقتين
كل شيء متوقع في حكومة ملالي العهر والخناء القذرين

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أحدث التعليقات

عبدالله
كل شيء متوقع في حكومة ملالي العهر والخناء القذرين
ابو عمار
يا ما تم ذبح الحمير والكلاب و حتى القطط ليس في مصر بل في الكثير من الدول العربيه
عبدالله
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه
دايم السيف
يذكرون لنا قصة حمار الوحش الى قاعد ينط في كل مشكلة بسبب الحراق هههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. فليها وتتفلفل يا بنت علي ، فليها والأمور تتسهّل ..

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