فيديو.. أمينة العلي لأبو تركي: "وين الناقة؟"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت الممثلة أمينة العلي، في مقطع فيديو، موجهة رسالة إلى رجل الأعمال "أبو تركي"، الذي أعلن قبل أشهر عن إهدائها "بكرة إبل".
وأكدت أمينة العلي أنها لم تتلقى الهدية حتى الآن، قائلة: "ترى الناقة لا شوفتك ولا شوفتيني؛ أبو تركي ترى الناقة ما استلمتها بالعربي، وين الناقة؟"، مضيفة:"اللي يعطي الهدية ما يرجع فيها".
وتابعت: ": "بعدين سألت الناقة وين؟، قالوا لي موجودة وترعى"، مضيفة: "أبو تركي طبعا ما شوفها وما أعرفها، شوفته مرة واحدة، اهدوني وفرحوني ورجعوا أخذوا هديتهم".
وأشارت إلى رغبتها في الحصول على الهدية فقط للمشاركة في مهرجان الإبل، قائلة: "المهرجان قرب وأبغى البكرة أسجل فيها ما عندي بكرة، اللي يهدي ما يرجع في هديته".
وكانت "صدى" قد نشرت قبل أشهر، مقطعا ظهرت فيه العلي معلنة عن تلقيها هدية "بكرة إبل" من رجل الأعمال "أبو تركي"، موضحة أنها أصبحت متحمسة للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وينطلق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، في 1 ديسمبر المقبل، في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، شمال شرقي الرياض.