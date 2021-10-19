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فيديو.. أمينة العلي لأبو تركي: "وين الناقة؟"

منذ ساعتين
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فيديو.. أمينة العلي لأبو تركي: "وين الناقة؟"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت الممثلة أمينة العلي، في مقطع فيديو، موجهة رسالة إلى رجل الأعمال "أبو تركي"، الذي أعلن قبل أشهر عن إهدائها "بكرة إبل".

وأكدت أمينة العلي أنها لم تتلقى الهدية حتى الآن، قائلة: "ترى الناقة لا شوفتك ولا شوفتيني؛ أبو تركي ترى الناقة ما استلمتها بالعربي، وين الناقة؟"، مضيفة:"اللي يعطي الهدية ما يرجع فيها".

وتابعت: ": "بعدين سألت الناقة وين؟، قالوا لي موجودة وترعى"، مضيفة: "أبو تركي طبعا ما شوفها وما أعرفها، شوفته مرة واحدة، اهدوني وفرحوني ورجعوا أخذوا هديتهم".

وأشارت إلى رغبتها في الحصول على الهدية فقط للمشاركة في مهرجان الإبل، قائلة: "المهرجان قرب وأبغى البكرة أسجل فيها ما عندي بكرة، اللي يهدي ما يرجع في هديته".

وكانت "صدى" قد نشرت قبل أشهر، مقطعا ظهرت فيه العلي معلنة عن تلقيها هدية "بكرة إبل" من رجل الأعمال "أبو تركي"، موضحة أنها أصبحت متحمسة للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وينطلق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، في 1 ديسمبر المقبل، في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، شمال شرقي الرياض.

فيديو.. أمينة العلي تتلقى هدية بكرة إبل من رجل أعمال: "الوعد بالصياهد"

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54338
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههه وين البكره يابو تركي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136654
منذ 32 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه ..

.. فليها وتتفلفل يا بنت علي ، فليها والأمور تتسهّل ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
كل شيء متوقع في حكومة ملالي العهر والخناء القذرين
ابو عمار
يا ما تم ذبح الحمير والكلاب و حتى القطط ليس في مصر بل في الكثير من الدول العربيه
عبدالله
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه
دايم السيف
يذكرون لنا قصة حمار الوحش الى قاعد ينط في كل مشكلة بسبب الحراق هههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. فليها وتتفلفل يا بنت علي ، فليها والأمور تتسهّل ..

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