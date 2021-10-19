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الهريفي: مشكلة النصر في الجهاز الإداري وليست المدربين فقط

منذ 3 ساعات
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الهريفي: مشكلة النصر في الجهاز الإداري وليست المدربين فقط

طلال الغامدي (صدى):
فتح لاعب النصر السابق فهد الهريفي، النار على الفريق عقب الهزيمة أمام الهلال 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الهريفي: "النصر أكبر من عبدالرزاق حمدالله، جيب لي لاعب يتفوق عليه، ما تجيب لي لاعب أقل منه، حتى التخطيط في استقطاب اللاعبين غير ناجح".

وشدد الهريفي على أن النصر بحاجة إلى إعادة البحث عن الركائز الأساسية، من حارس مرمى وظهير أيسر، ولاعب ٦، ولاعب وسط.

وأشار إلى أن المتواجدين في الفريق يفكرون في أنفسهم فقط ليس في مصلحة كيان النصر، قائلا: "لم نرى حفلات أو دعوات في الهلال، لم نرى احتفالات قبل الفوز".

وأكد أن أخطاء الفريق يتحملها من خطط والجهاز الإداري أيضا، مضيفا باستنكار: "أقيل 5 مدربين والجهاز الإداري ما فيه واحد منه يخطيء!؟".

وأوضح أنه لن يقوم بمجاملة على حساب مصلحة الفريق، قائلا: "يبغوني أطبل وأمدح والآن يقولون معك حق، في كرة القدم اذا لم تسبق بخطوة لن تحقق بطولات ولن تثبت في المنافسة وهذه مشكلة النصر التخطيط غير السليم".

وأضاف موجها حديثه لإعلاميي النصر وجماهيره: "بطريقتكم ما هتوصلوا لنتيجة من المدح، هذا ما علمتنا إياه كرة القدم".

النصر
الهلال
فهد الهريفي
دوري ابطال اسيا

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2754
منذ ساعة
مشكلة الفقر في وجود الزعيم ومحاولة تقليدة البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية لاتحتاج تقليد تحتاج فريق بطل ولاعبين عندهم الثقة بانفسهم وليس أشباه لاعبين وضجيج وصياح على عماها لن تكونو الهلال افهموها،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك لأنة طرب
ابو ريان
ابو ريان عدد التعليقات : 1
منذ 42 دقيقة
والله يا كلامك انها في محله بس مين يفهم كلام هذ طقيه معه كل شي قاله سعود سويلم الله يسعده دنيا واخره شوفها وجيها و تعرفها انه حتي ع الملعب اها يا الهريفي بس هردلك نصر الله يسمح لي كان سبيب

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بلبل البحر
كاسيات عاريات
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