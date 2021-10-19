الهريفي: مشكلة النصر في الجهاز الإداري وليست المدربين فقط

طلال الغامدي (صدى):
فتح لاعب النصر السابق فهد الهريفي، النار على الفريق عقب الهزيمة أمام الهلال 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الهريفي: "النصر أكبر من عبدالرزاق حمدالله، جيب لي لاعب يتفوق عليه، ما تجيب لي لاعب أقل منه، حتى التخطيط في استقطاب اللاعبين غير ناجح".
وشدد الهريفي على أن النصر بحاجة إلى إعادة البحث عن الركائز الأساسية، من حارس مرمى وظهير أيسر، ولاعب ٦، ولاعب وسط.
وأشار إلى أن المتواجدين في الفريق يفكرون في أنفسهم فقط ليس في مصلحة كيان النصر، قائلا: "لم نرى حفلات أو دعوات في الهلال، لم نرى احتفالات قبل الفوز".
وأكد أن أخطاء الفريق يتحملها من خطط والجهاز الإداري أيضا، مضيفا باستنكار: "أقيل 5 مدربين والجهاز الإداري ما فيه واحد منه يخطيء!؟".
وأوضح أنه لن يقوم بمجاملة على حساب مصلحة الفريق، قائلا: "يبغوني أطبل وأمدح والآن يقولون معك حق، في كرة القدم اذا لم تسبق بخطوة لن تحقق بطولات ولن تثبت في المنافسة وهذه مشكلة النصر التخطيط غير السليم".
وأضاف موجها حديثه لإعلاميي النصر وجماهيره: "بطريقتكم ما هتوصلوا لنتيجة من المدح، هذا ما علمتنا إياه كرة القدم".