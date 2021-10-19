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الكشف عن موعد لقاء الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعة
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الكشف عن موعد لقاء الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
حجز فريق نادي الهلال، موعدا في نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على غريمه النصر بنتيجة " 2-1"، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويترقب الهلال في النهائي الفائز من أوسان هيونداي ويوهانغ ستليرز في نصف النهائي الآخر التي تُقام غدَا الأربعاء، في تمام الساعة 2:00 بتوقيت أبو ظبي، 1:00 ظُهرًا بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة السعودية “SSC7” اتش دي وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

ومن المقرر أن الهلال يلعب في نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر المُقبل، عبر شاشة القناة السعودية “SSC7” اتش دي وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

 

 

النصر
الهلال
دوري أبطال آسيا
أوسان هيونداي
يوهانغ ستليرز

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10363
منذ 24 دقيقة
ان شاء الله الفال الفوز لزعيم اسيا

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
عبود بكرة ان شاء ذكرني واعلمك وش صار ومن اللي فاز انت الحين رح نام وريح وبكره وخير
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها الهلال طار الى نهائي آسيا ها ها ها ها ها ها
نجاة محمد
ان شاء الله الفال الفوز لزعيم اسيا
نجاة محمد
ههههههه تسلم يا عمر
صريح
اكيد تذكر زميله محمد عبد الوهاب الذي توفى اثناء التمرين معه او تذكر من مات على يديه في ملعب بور سعيد

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