الكشف عن موعد لقاء الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
حجز فريق نادي الهلال، موعدا في نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على غريمه النصر بنتيجة " 2-1"، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويترقب الهلال في النهائي الفائز من أوسان هيونداي ويوهانغ ستليرز في نصف النهائي الآخر التي تُقام غدَا الأربعاء، في تمام الساعة 2:00 بتوقيت أبو ظبي، 1:00 ظُهرًا بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة السعودية “SSC7” اتش دي وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.
ومن المقرر أن الهلال يلعب في نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر المُقبل، عبر شاشة القناة السعودية “SSC7” اتش دي وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.