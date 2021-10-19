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الزعاق يكشف عن أطول حالات الظل اليومية "فيديو"

منذ 47 دقيقة
1174
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الزعاق يكشف عن أطول حالات الظل اليومية "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، عن أطول حالات الظل اليومية.

وقال خالد الزعاق، إن الظل يطول ويقصر يوميا وفصليا، مشيرا إلى أن أطول حالات الظل في حال شروق الشمس وغروبها.

وأوضح أن أقصر حالات الظل عندما تكون الشمس في حال الزوال أي تصير فوق الرأس، مبينا أن العرب يسمون ما قبل الزوال بالظل وما بعده بالفيء.

ولفت إلى أن العامة يسمون مجالسهم الشتوية بالمشراق لأنها تقابل شروق الشمس الدافئة في أول النهار، بينما يسمون مجالسهم الصيفية بالفيء وهي الأماكن المعاكسة لغروب الشمس.

 

 

خالد الزعاق
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الفيء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136643
منذ 25 دقيقة
معلومات طيبه يا دكتور الزعاااق ، لاهنت ..

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أحدث التعليقات

خالد
أخلط صفار البيض ياسالم ههههههههههههههههههههههههههههه
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