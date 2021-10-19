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العثور على مواطنة مفقودة بمدينة الرياض

منذ ساعة
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العثور على مواطنة مفقودة بمدينة الرياض

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن العثور على مواطنة مفقودة بمدينة الرياض.

ومن جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغا عن تغيب مواطنة، وبتكثيف البحث والتحرير تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها بمدينة الرياض.

وتبين أن المواطنة هي بصحة جيدة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة.

وعلمت "صدى" من مصادرها، بأنه تم العثور على الطفلة المفقودة شمال الرياض.

وكانت الفتاة قد فقدت بعد صلاة العشاء البارحة قرب منزلها بعد خروجها لرمي النفايات.

يذكر أن وسم المفقودة نوف القحطاني تصدر منصة التدوين تويتر بعد تغيبها.

شرطة منطقة الرياض
مدينة الرياض
مواطنة
خالد الكريديس

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 335
منذ ساعة
ان شاء الله تكون البنت المفقودة
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 783
منذ ساعة
ياربي لك الحمد استجبت لدعوات اهلها ودعواتنا يارب احفظ المسلمين من كل سؤ
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 783
منذ ساعة
ياربي لك الحمد استجبت لدعوات اهلها ودعواتنا يارب احفظ المسلمين من كل سؤ
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136643
منذ 19 دقيقة
الحمد لله على عودتها باالسلامه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من ثور خبل ..
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عبود
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