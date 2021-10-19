الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن العثور على مواطنة مفقودة بمدينة الرياض.
ومن جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغا عن تغيب مواطنة، وبتكثيف البحث والتحرير تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها بمدينة الرياض.
وتبين أن المواطنة هي بصحة جيدة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة.
وعلمت "صدى" من مصادرها، بأنه تم العثور على الطفلة المفقودة شمال الرياض.
وكانت الفتاة قد فقدت بعد صلاة العشاء البارحة قرب منزلها بعد خروجها لرمي النفايات.
يذكر أن وسم المفقودة نوف القحطاني تصدر منصة التدوين تويتر بعد تغيبها.