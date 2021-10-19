بالفيديو .. تفاصيل جديدة حول الطفلة المفقودة بالرياض

الرياض (صدى):
روى ثاني القحطاني، شقيقة الطفلة المفقودة "نوف" تفاصيل الواقعة وما فعلوه عقب اكتشاف اختفائها.
وذكر أن شقيقته خرجت بعد صلاة العشاء لإلقاء القمامة خارج المنزل لكنها لم تعد، وبحثوا في الحي إلا أن بعض كاميرات المراقبة كانت غير واضحة وأخرى كانت وهمية، بينما رفض بعض الجيران التعاون معهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
ولفت إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية، مضيفا أن شقيقته لا تعاني من اعتلالات نفسية إلا أن لديها مشاكل في النطق، داعيًا الجميع إلى التفاعل مع الوسم المدشن على موقع "تويتر" بعنوان"المفقودة نوف القحطاني " للمساعدة في البحث عنها وإيجادها.
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