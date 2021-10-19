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بالفيديو .. تفاصيل جديدة حول الطفلة المفقودة بالرياض

منذ ساعتين
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بالفيديو .. تفاصيل جديدة حول الطفلة المفقودة بالرياض

الرياض (صدى):
روى ثاني القحطاني، شقيقة الطفلة المفقودة "نوف" تفاصيل الواقعة وما فعلوه عقب اكتشاف اختفائها.

وذكر أن شقيقته خرجت بعد صلاة العشاء لإلقاء القمامة خارج المنزل لكنها لم تعد، وبحثوا في الحي إلا أن بعض كاميرات المراقبة كانت غير واضحة وأخرى كانت وهمية، بينما رفض بعض الجيران التعاون معهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية، مضيفا أن شقيقته لا تعاني من اعتلالات نفسية إلا أن لديها مشاكل في النطق، داعيًا الجميع إلى التفاعل مع الوسم المدشن على موقع "تويتر" بعنوان"المفقودة نوف القحطاني " للمساعدة في البحث عنها وإيجادها.

 

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تويتر
الرياض
نوف
المفقودة نوف القحطاني
مشاكل في النطق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136643
منذ ساعة
الله يردها لاهلها سالمه ويصبرهم على فراقها ولا يفجعهم عليها .. آمين ..
نعيم الحربي
نعيم الحربي عدد التعليقات : 25
منذ ساعة
اتمنى منهم الاطلاع على كاميرات المراغبة في المحلات القريبة منهم وخاصة في التقاطعات
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 335
منذ ساعة
لماذا رفض بعض الجيران صور الكاميرا عن اهلها
امحق جيران
يسر
يسر عدد التعليقات : 11
منذ 49 دقيقة
سلف و دين يا من رفضت التعاون في حق حق حق الجار

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من ثور خبل ..
عبدالله السعيد
طلب وظيفه أمن صناعي في شركة صدارة بالجبيل الصناعيه بشهادة الثانويه العامه وبشهادة الدورة الأمن السيبراني ولدي خبره بمجال العمل بوزارة الصحه وأرغب العمل...
ابو محمد 😎 ✍️
ارى ان الخروف الأيمن شجاع وقوي وقف للأثنين وربضهما ولا سأل فيهماا لو فزعوا لهما اصحابهما بعد .. .. لكن الكلبين الخسيسين ما فرقا...
عبود
كيف كذا والمباراه اللي كنت اتفرج عليها مباشر في اليوتيوب وفاز النصر 1 - 0 وشهي كميرا خفيه والا ايش بالضبط يا ناس مين...

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