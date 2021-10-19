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التعليم: تأجيل العودة الحضورية للطلبة لمن هم أقل من 12 عاماً

منذ 6 ساعات
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التعليم: تأجيل العودة الحضورية للطلبة لمن هم أقل من 12 عاماً

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً والمقررة في 31 أكتوبر 2021، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح المتحدث، أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية، ومنصة روضتي لمرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وقاية، بما أسهم في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18404
منذ 41 دقيقة
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أحدث التعليقات

زائر
حسين هو راعي المشاكل الفرج يسلم على حمدالله يجي ويضربه وحلال فيه الحكم عطاه احمر
حسن علي العمري
الله يزيده من فظله وكرمه والله إني عجزت عن سداد قيمه اجارغرفه وسداد ديون متفرقة لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقني...
حسن علي العمري
الله يزيده من فظله وكرمه والله إني عجزت عن سداد قيمه اجارغرفه وسداد ديون متفرقة لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقني...
نجاة محمد
يجب ان يعاقب راعي المشاكل ادري فريق النصر حسين عبد الغني
نجاة محمد
معروف عنه ان بتاع مشاكل و الخسارة حارقتة و الأسيوية صعبة و اتمني تكسر يدك اللي تطاولت علي تاج راسك الكابتن سلمان الفرج

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