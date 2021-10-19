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بالفيديو.. لص يسرق هاتف "مراسل" خلال بث مباشر ويفر هارباً

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. لص يسرق هاتف "مراسل" خلال بث مباشر ويفر هارباً

القاهرة (صدى):
أقدم لص على سرقة هاتف مراسل صحيفة مصرية خلال بث مباشر، أثناء الحديث عن الزلزال الذي وقع صباح اليوم في مصر

تفصيلا، كان المراسل يتحدث عن الهزة الأرضية التي وقعت صباح الثلاثاء في مصر، وعدم وقوع إصابات أو خسائر. إلى أن جاءت اللحظة التي انتشل فيها هاتفه من يده، وظل البث المباشر جاريا، دون توقف.

ووضع الشخص الهاتف المحمول أمامه على دراجته النارية، وظل يلتفت إلى الخلف ليتأكد أنه أصبح في مأمن، لكن ما لم يدركه أن كاميرا الهاتف لازالت تعمل، ثم ما لبث أن ينظر إلى الكاميرا مباشرة، ربما ليتأكد أن الهاتف ما يزال أمامه، وظهر وجهه واضحا.

مصر
زلزال
بث مباشر
مراسل
هاتف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136644
منذ 22 دقيقة
هههههههههههههههههههه .. ياله من حرامي نشاال وقليل حياء .. امسكوه وقصوا يديه الثنتين..

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ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
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عبود
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