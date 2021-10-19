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ولله في خلقه شؤون
منذ ساعتين
1106
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 332
منذ 21 دقيقة
سبحان الله عدد خلقة ورضا نفسه ومداد كلماته
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136624
منذ 9 دقائق
سبحان الخالق العظيم ..
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أحدث التعليقات
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المفروض من يحاسب من سمح لهن
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عندما يغيب المساء
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ABDALRHMAN FF 1
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