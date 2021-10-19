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كشف معلومات جديدة عن الفنانين المتوفين بحادث جبل فهرين

منذ 58 دقيقة
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كشف معلومات جديدة عن الفنانين المتوفين بحادث جبل فهرين

روما (صدى):
لقى 3 فنانون إيطاليون مصرعهم يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضهم لحادث سير أسفر عن سقوط حافلتهم من منحدر بأعلى قمة جبل فرهين بالرياض.

وينتمي ضحايا الحادث لفرقة موسيقية، وأحدهم يدعى نيكولاس إسبوستو، ويبلغ من العمر 28 عاما، من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية الإيطالية، بينما الثاني يبلغ من العمر يبلغ من العمر 33 عاماً، ويدعى أنطونيو كاجيانيللي، من مقاطعة بارليتا أندريا تراني الإيطالية، أما الضحية الثالثة فهو جيامبيرو جياري ويبلغ من العمر 32 عاماً.

وكان الثلاثة جزء من فرقة فنية مكونة من 10 أشخاص، وقرروا الذهاب يوم العطلة في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين إلا أنهم تعرضوا لحادث أدى إلى مصرعهم، وذلك وفقا لـ"العربية".

يذكر أن الدفاع المدني تمكن من إنقاذ 5 مصابين ونقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق 4 متوفين.

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حادث
مستشفى
إيطاليا
طيران
صقلية

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5549
منذ 43 دقيقة
ان شاء الله تكون الحافلة مؤَمّنة. ديتهم اغلى من جلد البقرة الصفراء مليئة بالذهب .
Ali
Ali عدد التعليقات : 145
منذ 28 دقيقة
الحمد لله على نفوق هؤلاء الكلاب النصارى الذين لاهدف لهم سوى نشر الفسق والرذيلة في المجتمعات... الله أكبر ولله الحمد

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أحدث التعليقات

صالح
المفروض من يحاسب من سمح لهن
ابو محمد 😎 ✍️
دام حزب ابليس بدياركم ، لاتستغرلوا ولا تستكثروا اي بلوى واي شي غريب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق العظيم ..
عندما يغيب المساء
الكل عارف
ABDALRHMAN FF 1
تستاهل الحماره محد قالها تتكلم بكلام ماله داعي

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