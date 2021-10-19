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حتى الكلب ما سلم من نفسه
منذ 5 ساعات
1402
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التعليقات
سهااام
عدد التعليقات : 184
منذ ساعة
ياحرام اكيد اتكسر مسكين
سهااام
عدد التعليقات : 184
منذ ساعة
ياحرام اكيد اتكسر مسكين
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136630
منذ ساعة
يمكن راح بخرايطهااا ..
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سلطان
عليهم من الله ما يستحقون اهل الفسق ذهبو الى نتيجتهم جهنم
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه الله يكون بعون كل محتاج ، ماضيع ربنا احد .. .. قالوا // من له مركوبة فليركبها ولو كانت قِدْر ... جكمه ..
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الله يرجعها لأهلها بالسلامه وحسبي الله ونعم الوكيل..انتبهوا على اولادكم وبناتكم بعدم الخروج ليلا
نعيم الحربي
سبحان الله ولاحول ولاقوة الى بالله هاذي نهايتهم فمن يعتبر
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