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الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل بشأن تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها 

منذ 12 ساعة
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الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل بشأن تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها 

الرياض (صدى):
شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضرورة عدم الانسياق خلف أكاذيب الحسابات التي تدّعي تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيان لها:"إشارة إلي ما لاحظته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من انتشار لحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدعي إمكانيتها في تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها، وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وذلك من خلال الدخول بالبيانات الخاصة بالمكلف للبوابة الإلكترونية للهيئة الأمر الذي يعرض المكلف للعقوبات والمخالفات ومن أبرزها عقوبة التهرب الضريبي".

وأوضحت الهيئة في هذا الشأن حرصها التام على التوعية بحقوق المكلفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة وضرورة عدم الانسياق خلف هذه الأكاذيب والطرق غير المشروعة، وعدم إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلف ومنها بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة لأي من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، كما شددت في ذات الوقت على أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات.

الضريبة
الشهادات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تصفير

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 106
منذ 31 دقيقة
زكاة وضريبة ماصارت ولا جرت

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها ها ها الهلال الى نهائي آسيا ها ها ها ها ها،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها...
منصور المنصور
الله ياخذ عقلك
مسفر الغامدي
عيت ام العيال
مسفر الغامدي
تم نقلهم بالطيران..... ماقد سمعنا بهذا
محمد
زكاة وضريبة ماصارت ولا جرت

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