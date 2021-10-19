طالبان تذبح لاعبة أفغانية

طهران (صدى):
ذبحت حركة طالبان إحدى لاعبات كرة الطائرة النسائية الأفغانية وهي واحدة من 30 لاعبة لم يستطعن الفرار من أفغانستان مع وصول الحركة إلى السلطة منتصف أغسطس الماضي.
وقالت الناشطة الأفغانية زالا زازاي في تغريدة على تويتر، أن طالبان قتلت إحدى لاعبات كرة الطائرة النسائية الوطنية الأفغانية.
وأضافت أن اللاعبات اللائي لم يحالفهن الحظ بالهرب بحاجة إلى المساعدة قائلة "قُتلت لاعبة على يد هؤلاء الإرهابيين، ولا نريد أن نخسر لاعبينا الآخرين. إنهم محاصرون في كابل ولا أحد يستمع إليهم".
ونشرت زازاي صورتين للاعبة، إحداهما مع الفريق النسائي، وأخرى بعد ذبحها نحراً على يد طالبان.