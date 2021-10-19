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طالبان تذبح لاعبة أفغانية

منذ يوم
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طالبان تذبح لاعبة أفغانية

طهران (صدى):
ذبحت حركة طالبان إحدى لاعبات كرة الطائرة النسائية الأفغانية وهي واحدة من 30 لاعبة لم يستطعن الفرار من أفغانستان مع وصول الحركة إلى السلطة منتصف أغسطس الماضي.

وقالت الناشطة الأفغانية زالا زازاي في تغريدة على تويتر، أن طالبان قتلت إحدى لاعبات كرة الطائرة النسائية الوطنية الأفغانية.

وأضافت أن اللاعبات اللائي لم يحالفهن الحظ بالهرب بحاجة إلى المساعدة قائلة "قُتلت لاعبة على يد هؤلاء الإرهابيين، ولا نريد أن نخسر لاعبينا الآخرين. إنهم محاصرون في كابل ولا أحد يستمع إليهم".

ونشرت زازاي صورتين للاعبة، إحداهما مع الفريق النسائي، وأخرى بعد ذبحها نحراً على يد طالبان.

 

ذبح
افغانستان
طالبان
الطائرة النسائية الافغانية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10386
منذ 7 دقائق
حسبي الله عليهم و ربنا يرحمها برحمته

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حسبي الله عليهم و ربنا يرحمها برحمته
ابو سعود
الحمد لله والشكر
هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله الله يخلف
نجاة محمد
افا بجد رجل خائن احسن ما سويتي
ابو محمد
إن شاء الله صلاة الجنازة عليك..

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