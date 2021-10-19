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بالفيديو والصور.. أمام خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة يؤدي القسم

منذ ساعة
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بالفيديو والصور.. أمام خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة يؤدي القسم

الرياض (صدى):
تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم - عبر الاتصال المرئي - معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للصحة، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 529
منذ 29 دقيقة
الله يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
ابوفيصل
ابوفيصل عدد التعليقات : 114
منذ 10 دقائق
الله يوفقه لخدمة دينه ثم مليكه و وطنة وأبناء وطنه وأن يمده الله عزوجل بالعون والتوفيق

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أحدث التعليقات

ابو زياد
خبير بطاريات البطاريه هي تعلم بعمرها
ابوفيصل
فعلا مقرفين وسامجين
ابوفيصل
الله يوفقه لخدمة دينه ثم مليكه و وطنة وأبناء وطنه وأن يمده الله عزوجل بالعون والتوفيق
عبدالله
يارب سترك
عبدالله
ما فهمت من العبيك هذا ولا شيء ههههههههه

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