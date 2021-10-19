العثور على أجزاء لقدم بشرية

بيروت (صدى):
عثر مجموعة من المواطنين في لبنان على أجزاء لقدم بشرية في جانب إحدى حاويات النفايات القريبة من مقبرة سيروب الجديدة شرقي مدينة صيدا.
وفتحت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني، تحقيقاً تولته فيما بعد النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جنوب لبنان لمعرفة مصدر هذه القدم.
وذكر النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، أن القدم بترت نتيجة عملية جراحية وتم نقلها ودفنها، وأنه يجري التحقيق أكثر مع إدارات المستشفيات المجاورة للتأكد من مصدرها، مشيرًا إلى أنه لا خلفيات جرمية وراء الحادثة.
وقال الطبيب الشرعي، عفيف خفاجة، إنه بعد الكشف على القدم تبين أنها مسألة إهمال من أحد المستشفيات في المنطقة تزامنت مع عدم التنسيق مع الجهات المعنية في الوقت نفسه.
وأضاف «خفاجة» أنه في اعتقاده أنه جرت عملية جراحية قديمة لبتر هذه القدم في الماضي لمسن كان يعاني من مرض السكري فأصابع القدم نفسها كانت مبتورة.