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العثور على أجزاء لقدم بشرية

منذ 3 ساعات
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العثور على أجزاء لقدم بشرية

بيروت (صدى):
عثر مجموعة من المواطنين في لبنان على أجزاء لقدم بشرية في جانب إحدى حاويات النفايات القريبة من مقبرة سيروب الجديدة شرقي مدينة صيدا.

وفتحت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني، تحقيقاً تولته فيما بعد النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جنوب لبنان لمعرفة مصدر هذه القدم.

وذكر النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، أن القدم بترت نتيجة عملية جراحية وتم نقلها ودفنها، وأنه يجري التحقيق أكثر مع إدارات المستشفيات المجاورة للتأكد من مصدرها، مشيرًا إلى أنه لا خلفيات جرمية وراء الحادثة.

وقال الطبيب الشرعي، عفيف خفاجة، إنه بعد الكشف على القدم تبين أنها مسألة إهمال من أحد المستشفيات في المنطقة تزامنت مع عدم التنسيق مع الجهات المعنية في الوقت نفسه.

وأضاف «خفاجة» أنه في اعتقاده أنه جرت عملية جراحية قديمة لبتر هذه القدم في الماضي لمسن كان يعاني من مرض السكري فأصابع القدم نفسها كانت مبتورة.

 

 

لبنان
الجيش اللبناني
بتر
قدم بشرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136624
منذ 7 دقائق
دام حزب ابليس بدياركم ، لاتستغرلوا ولا تستكثروا اي بلوى واي شي غريب ..

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صالح
المفروض من يحاسب من سمح لهن
ابو محمد 😎 ✍️
دام حزب ابليس بدياركم ، لاتستغرلوا ولا تستكثروا اي بلوى واي شي غريب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق العظيم ..
عندما يغيب المساء
الكل عارف
ABDALRHMAN FF 1
تستاهل الحماره محد قالها تتكلم بكلام ماله داعي

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