أعراض مرضية غريبة تظهر على المراهقات بسبب تيك توك

وكالات (صدى):
رصدت حالات تشنجات لاإرادية وحركات اهتزاز جسدية ونوبات لفظية على العديد من مراهقات تيك توك في جميع أنحاء العالم ، مما أثارت حيرة الأطباء.
وأوضح الخبراء في مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أن معظم هؤلاء الفتيات لديهن شيء مشترك وهو "تيك توك"، مبينين أن الفتيات كن يشاهدن مقاطع فيديو للمؤثرين في "تيك توك" الذين قالوا إنهم مصابون بمتلازمة توريت (Tourette)، وهي اضطراب في الجهاز العصبي يتسبب في قيام الناس بحركات أو أصوات متكررة لا إرادية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال دونالد جيلبرت، طبيب الأعصاب في المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي، أنه حوالي 10 مراهقين جدد يعانون من التشنجات اللاإرادية يزورون عيادته شهرياً منذ مارس 2020، مضيفا أن أعراض المراهقين قد تمثل اضطرابات عصبية وظيفية، وهي فئة من الآلام التي تشمل بعض التشنجات اللاإرادية الصوتية وحركات الجسم غير الطبيعية.
وللتخلص من هذه التشنجات اللاإرادية، أوصى الأطباء بالعلاج السلوكي المعرفي، مطالبين المرضى بالابتعاد عن "تيك توك" لعدة أسابيع.