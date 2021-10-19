‏"البلوي": حادث جبل فهرين يؤكد ضرورة التعامل مع المرشدين السياحيين المرخصيين

علي القحطاني (صدى):
علق رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، سطام البلوي، اليوم الثلاثاء، على حادثة وفاة عدد من السياح في موقع حافة العالم، بشعيب الحيسية.
وقال سطام البلوي، في تصريحاته بعد الواقعة: "الحادث المؤسف في حافة العالم دليل على ضرورة اتباع تعليمات وزارة السياحة والتعامل مع منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين المرخصين" .
وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت وقوع حادث مأساوي في قمة نهاية العالم - جبل فهرين- بالرياض، مساء السبت الماضي، لسقوط مركبة، والذي أسفر عن أربع وفيات، وأربع إصابات لسياح، في شعيب الحيسية بمركز سدوس.
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