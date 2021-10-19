نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

‏"البلوي": حادث جبل فهرين يؤكد ضرورة التعامل مع المرشدين السياحيين المرخصيين

منذ ساعتين
1980
1
‏"البلوي": حادث جبل فهرين يؤكد ضرورة التعامل مع المرشدين السياحيين المرخصيين

علي القحطاني (صدى):
علق رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، سطام البلوي، اليوم الثلاثاء، على حادثة وفاة عدد من السياح في موقع حافة العالم، بشعيب الحيسية.

وقال سطام البلوي، في تصريحاته بعد الواقعة: "الحادث المؤسف في حافة العالم دليل على ضرورة اتباع تعليمات وزارة السياحة والتعامل مع منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين المرخصين" .

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت وقوع حادث مأساوي في قمة نهاية العالم - جبل فهرين- بالرياض، مساء السبت الماضي، لسقوط مركبة، والذي أسفر عن أربع وفيات، وأربع إصابات لسياح، في شعيب الحيسية بمركز سدوس.

اقرأ أيضًا:

وفاة وإصابة 8 سياح سقطت مركبتهم من أعلى قمة جبل فهرين

 

الرياض
الإرشاد السياحي
وزارة السياحة
جبل فهرين
سطام البلوي
حادث حافة العالم
شعيب الحيسية

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 17
منذ 4 دقائق
استخفاف بحياة السياح وتعريض ارواحهم للموت

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد مراد
ده النفاق بعينه بلاش تعمل فيها بطل القصه ان مفيش حد بيتكلم عنه وكل الانظار توجهت الي ابن مصر البار محمد صلاح فاحب يعمل...
عبود
اتخيل طاقيه ثائرة والدخان طالع من كل مكان ، رح تسير مردغة اليوم لا قبلها ولا بعدها ، وكالعادة سوف نشاهد عجائب تحكيمية واخطاء...
ابوبدر
بغض النظر عن اي امر آخر مافيه احد يطلب من جماهير ناديه تشجع نادي ثاني الا يكون عنده مركب نقص وفاقد كرامة ومحمد نور...
Alsbei
تصرف ارعن تصرف ارعن
السبعي
تصرف ارعن

أخر الأخبار

بالفيديو .. أسباب تؤدي إلى نقص الأملاح بالجسم
بالفيديو .. أسباب تؤدي إلى نقص الأملاح بالجسم
منذ 3 دقائق 1048
توكلنا" يوضح طريقة إسناد التذاكر إلى مستخدم آخر
توكلنا" يوضح طريقة إسناد التذاكر إلى مستخدم آخر
منذ 7 دقائق 1077
طالبان تذبح لاعبة أفغانية
طالبان تذبح لاعبة أفغانية
منذ 9 دقائق 1154
محترف النصر "مارتينيز" يقترب من العودة للملاعب 
محترف النصر "مارتينيز" يقترب من العودة للملاعب 
منذ 10 دقائق 1094
فوكسكون تطرح أول نماذجها لسيارتين كهربائيتين
فوكسكون تطرح أول نماذجها لسيارتين كهربائيتين
منذ 10 دقائق 1066
بالفيديو والصور.. أمام خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة يؤدي القسم
بالفيديو والصور.. أمام خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة يؤدي القسم
منذ 11 دقيقة 1106
بالفيديو.. افتتاح صالة رياضية بدعم المملكة في عدن
بالفيديو.. افتتاح صالة رياضية بدعم المملكة في عدن
منذ 14 دقيقة 1111
التحالف: تنفيذ 14 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية بالجوبة والكسارة
التحالف: تنفيذ 14 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية بالجوبة والكسارة
منذ 26 دقيقة 1107
مختص:أخصائيون بين الجماهير مجهزين بكامل الإسعافات اللازمة "فيديو"
مختص:أخصائيون بين الجماهير مجهزين بكامل الإسعافات اللازمة "فيديو"
منذ 28 دقيقة 1140
بالفيديو .. مجرمون في قبضة رجال الأمن
بالفيديو .. مجرمون في قبضة رجال الأمن
منذ 29 دقيقة 1129