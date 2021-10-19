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"حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب طن حشيش و66 طنًا من القات المخدر

منذ ساعتين
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"حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب طن حشيش و66 طنًا من القات المخدر

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و(276) كيلوجراماً من الحشيش المخدر و(66) طنًا و(464) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم (150) متهمًا، منهم (47) مواطنًا، و(103) متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم (89) من الجنسية الإثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية .

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

 

حرس الحدود
المملكة
تهريب
الحشيش
القريني
المتابعة الأمنية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 326
منذ 39 دقيقة
يا للهول طن حشيش؟
الإعداااااااااااام بدون تردد

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