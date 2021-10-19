نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير التجارة يكرم مراقبًا أبلغ عن تعرضه لجريمة "رشوة"

منذ ساعتين
1714
1
وزير التجارة يكرم مراقبًا أبلغ عن تعرضه لجريمة "رشوة"

الرياض (صدى):
كرم وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، صباح أمس الاثنين، بمقر الوزارة في الرياض مأمور ضبط قضائي بالوزارة لرفضه قبول رشوة مقابل صرف النظر عن مخالفة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تزور بلد المنشأ لأجهزة قص الرخام.

وتعود التفاصيل إلى اشتباه مراقب الوزارة بأحد المستودعات الواقعة بشرق الرياض أثناء جولة تفتيشية، وبتفتيش المقر اتضح تورط عمالة مخالفة في غش وتضليل المستهلكين وتزوير بلد المنشأ لعدد من أجهزة قص الرخام المصنعة في "الصين" وتزوير بلد المنشأ ليكون "ألمانيا" وتقليد علامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى تزوير بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بعدد من منتجات أدوات ترشيد المياه.

وبمباشرة القضية عرض المسؤول عن العمالة على مراقب الوزارة تسليمه مبلغ 100 الف ريال وهاتف جوال مقابل صرف النظر عن المخالفة، وبناء عليه تم التنسيق مع الجهة المختصة وضبط المخالفين بعد كمين محكم وبحوزتهم كامل المبلغ نقداً وإحالتهم إلى الجهات المختصة​ لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وقدم وزير التجارة شكره وتقديره للمراقب الميداني وفريق الضبط كاملاً، مشيداً بجهود مراقبي الوزارة المتميزة في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، فيما تؤكد وزارة "التجارة" على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على كل من ثبت تورطه في مخالفة أنظمة حماية المستهلك.

 

 

الرياض
رشوة
المملكة
وزير التجارة
حماية المستهلك
مأمور ضبط قضائي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18401
منذ 36 دقيقة
أبو كلب .. بضاعة تدخل السوق بهذه الحيل .. إذا

أو إذن ؟؟!! بعدين أراجع قواعد اللغة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد مراد
ده النفاق بعينه بلاش تعمل فيها بطل القصه ان مفيش حد بيتكلم عنه وكل الانظار توجهت الي ابن مصر البار محمد صلاح فاحب يعمل...
عبود
اتخيل طاقيه ثائرة والدخان طالع من كل مكان ، رح تسير مردغة اليوم لا قبلها ولا بعدها ، وكالعادة سوف نشاهد عجائب تحكيمية واخطاء...
ابوبدر
بغض النظر عن اي امر آخر مافيه احد يطلب من جماهير ناديه تشجع نادي ثاني الا يكون عنده مركب نقص وفاقد كرامة ومحمد نور...
Alsbei
تصرف ارعن تصرف ارعن
السبعي
تصرف ارعن

أخر الأخبار

بالفيديو .. أسباب تؤدي إلى نقص الأملاح بالجسم
بالفيديو .. أسباب تؤدي إلى نقص الأملاح بالجسم
منذ دقيقتين 1045
توكلنا" يوضح طريقة إسناد التذاكر إلى مستخدم آخر
توكلنا" يوضح طريقة إسناد التذاكر إلى مستخدم آخر
منذ 6 دقائق 1075
طالبان تذبح لاعبة أفغانية
طالبان تذبح لاعبة أفغانية
منذ 9 دقائق 1140
محترف النصر "مارتينيز" يقترب من العودة للملاعب 
محترف النصر "مارتينيز" يقترب من العودة للملاعب 
منذ 9 دقائق 1088
فوكسكون تطرح أول نماذجها لسيارتين كهربائيتين
فوكسكون تطرح أول نماذجها لسيارتين كهربائيتين
منذ 10 دقائق 1066
بالفيديو والصور.. أمام خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة يؤدي القسم
بالفيديو والصور.. أمام خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة يؤدي القسم
منذ 10 دقائق 1105
بالفيديو.. افتتاح صالة رياضية بدعم المملكة في عدن
بالفيديو.. افتتاح صالة رياضية بدعم المملكة في عدن
منذ 14 دقيقة 1111
التحالف: تنفيذ 14 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية بالجوبة والكسارة
التحالف: تنفيذ 14 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية بالجوبة والكسارة
منذ 26 دقيقة 1107
مختص:أخصائيون بين الجماهير مجهزين بكامل الإسعافات اللازمة "فيديو"
مختص:أخصائيون بين الجماهير مجهزين بكامل الإسعافات اللازمة "فيديو"
منذ 27 دقيقة 1140
بالفيديو .. مجرمون في قبضة رجال الأمن
بالفيديو .. مجرمون في قبضة رجال الأمن
منذ 29 دقيقة 1129