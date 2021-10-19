بالفيديو.. رعب في مصر بسبب العثور على حمير مسلوخة

القاهرة (صدى):
أثار مقطع فيديو الاشمئزاز والقرف، حيث أظهر حمارين منزوعي الجلد في إحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، لتكثر التساؤلات عما فيما استخدمت، كما ضبطت كثيرا من المطاعم تقوم بهذا الفعل المجرّم أم لبيع جلودهما.
وأوضحت السلطات المصرية، ملابسات الفيديو؛ حيث قالت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها بفيسبوك، أنه "بالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه (سائق مقيم بدائرة المركز)، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (سائق وتاجر دواب "حمير"، مقيمان بدائرة المركز).
وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع الثاني بالاتجار في الدواب "الحمير"، وأضاف بنفوق الدابتين، فقاما بسلخ جلودهما لبيعها، وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع".
وأكدت الجهات البيطرية المختصة في مصر، أن الدابتين كانتا نافقتين ولم يتم ذبحهما، وأن أعضاءهما كاملة، فيما "بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه قرر بأنه حال عودته لمسكنه فوجئ بوجود جثامين الدابتين، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لاعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق".