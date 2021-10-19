نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. رعب في مصر بسبب العثور على حمير مسلوخة

منذ ساعتين
1128
1
بالفيديو.. رعب في مصر بسبب العثور على حمير مسلوخة

القاهرة (صدى):
أثار مقطع فيديو الاشمئزاز والقرف، حيث أظهر حمارين منزوعي الجلد في إحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، لتكثر التساؤلات عما فيما استخدمت، كما ضبطت كثيرا من المطاعم تقوم بهذا الفعل المجرّم أم لبيع جلودهما.

وأوضحت السلطات المصرية، ملابسات الفيديو؛ حيث قالت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها بفيسبوك، أنه "بالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه (سائق مقيم بدائرة المركز)، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (سائق وتاجر دواب "حمير"، مقيمان بدائرة المركز).

وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع الثاني بالاتجار في الدواب "الحمير"، وأضاف بنفوق الدابتين، فقاما بسلخ جلودهما لبيعها، وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع".

وأكدت الجهات البيطرية المختصة في مصر، أن الدابتين كانتا نافقتين ولم يتم ذبحهما، وأن أعضاءهما كاملة، فيما "بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه قرر بأنه حال عودته لمسكنه فوجئ بوجود جثامين الدابتين، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لاعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق".

 

مصر
مطاعم
رعب
حمير مسلوخة
منزوعي الجلد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136621
منذ 56 ثانية
اخزاهم الله ، كل من يغش المسلمين ويأكلهم حرام ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
الثور يدرعم ولا يهمة احد ** يحسب بيحصل تبن ياكله *** هههههههههههههههههه
حسام عابد المالكي
اتوقع تعادل 2–2
محمد القحطاني
وينك عن محمد نور أبو نوران في العالي وأنت تحت الثرى ابو نوران قول وفعل وأنت ولاشي كلام فاضي والعالمي بأذن الله يفوز على...
محمد القحطاني
وينك عن محمد نور أبو نوران في العالي وأنت تحت الثرى ابو نوران قول وفعل وأنت ولاشي كلام فاضي والعالمي بأذن الله يفوز على...
حسام عابد المالكي
اتوقع تعادل 2–2

أخر الأخبار

الفيضان يجبر عروسان على الذهاب إلى زفافهما بـ "إناء طبخ"
الفيضان يجبر عروسان على الذهاب إلى زفافهما بـ "إناء طبخ"
منذ 8 دقائق 506
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 12 دقيقة 1346
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُنهي الجدل حول " سالم الدوسري "
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُنهي الجدل حول " سالم الدوسري "
منذ 18 دقيقة 1592
أعراض مرضية غريبة تظهر على المراهقات بسبب تيك توك
أعراض مرضية غريبة تظهر على المراهقات بسبب تيك توك
منذ 22 دقيقة 1481
لاعب يزعم وفاته ليحصل على مبلغ التأمين
لاعب يزعم وفاته ليحصل على مبلغ التأمين
منذ 27 دقيقة 1425
تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية المصرية
تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية المصرية
منذ 47 دقيقة 534
"حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب طن حشيش و66 طنًا من القات المخدر
"حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب طن حشيش و66 طنًا من القات المخدر
منذ 52 دقيقة 1642
‏"البلوي": حادث جبل فهرين يؤكد ضرورة التعامل مع المرشدين السياحيين المرخصيين
‏"البلوي": حادث جبل فهرين يؤكد ضرورة التعامل مع المرشدين السياحيين المرخصيين
منذ 58 دقيقة 1568
وزير النقل: المملكة أولت قطاع النقل والخدمات اللوجستية اهتمامًا كبيراً
وزير النقل: المملكة أولت قطاع النقل والخدمات اللوجستية اهتمامًا كبيراً
منذ ساعة 1477
وزير التجارة يكرم مراقبًا أبلغ عن تعرضه لجريمة "رشوة"
وزير التجارة يكرم مراقبًا أبلغ عن تعرضه لجريمة "رشوة"
منذ ساعة 1517