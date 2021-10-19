تعديل وزاري جديد في قطر

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام قطرية محلية، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أصدر الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
وجاء نص الأمر على أن يعين كل من: علي بن أحمد الكواري ، وزيراً للمالية، جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيراً للمواصلات، صلاح بن غانم العلي ، وزيراً للرياضة والشباب، عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيراً للبلدية، غانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية
وشملت التعديلات الوزارية: الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيراً للتجارة والصناعة، بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة، الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي، الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري ، وزيراً للعمل
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى محمد بن علي بن محمد المناعي ، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مريم بنت علي بن ناصر المسند ، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضواً بمجلس الوزراء؛ حيث قضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.