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تعديل وزاري جديد في قطر

منذ ساعتين
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تعديل وزاري جديد في قطر

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام قطرية محلية، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أصدر الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

وجاء نص الأمر على أن يعين كل من: علي بن أحمد الكواري ، وزيراً للمالية، جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيراً للمواصلات، صلاح بن غانم العلي ، وزيراً للرياضة والشباب، عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيراً للبلدية، غانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية

وشملت التعديلات الوزارية: الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيراً للتجارة والصناعة، بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة، الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي، الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري ، وزيراً للعمل

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى محمد بن علي بن محمد المناعي ، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مريم بنت علي بن ناصر المسند ، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضواً بمجلس الوزراء؛ حيث قضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

 

قطر
أمير قطر
تعديل وزاري
مجلس الوزراء القطري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18396
منذ ساعة
أحد أصدقاء الدراسة .. سبحان الله أعرفه منذ عام ١٤٠٥ تقريبا .. وعائلة الكواري كلهم مبدعون

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أحدث التعليقات

رااايق
الثور يدرعم ولا يهمة احد ** يحسب بيحصل تبن ياكله *** هههههههههههههههههه
حسام عابد المالكي
اتوقع تعادل 2–2
محمد القحطاني
وينك عن محمد نور أبو نوران في العالي وأنت تحت الثرى ابو نوران قول وفعل وأنت ولاشي كلام فاضي والعالمي بأذن الله يفوز على...
محمد القحطاني
وينك عن محمد نور أبو نوران في العالي وأنت تحت الثرى ابو نوران قول وفعل وأنت ولاشي كلام فاضي والعالمي بأذن الله يفوز على...
حسام عابد المالكي
اتوقع تعادل 2–2

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