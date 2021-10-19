"بيل غيتس" يُرسل رسائل غير لائقة للموظفات في مايكروسوفت

وكالات (صدى):
تلقى مؤسس مايكروسوفت " بيل غيتس" تنبيهات من مديري الشركة بعدم مراسلة موظفات بسبل بريد إلكتروني "غير لائق".
وقالت مهندسة عملت لصالح مايكروسوفت إنها كانت على علاقة مع غيتس قبل انسحابه من مجلس إدارة الشركة ولفتت إلى أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة.
وذكر أشخاص مطلعون على الأمر أن الحادثة وقعت عندما كان غيتس لا يزال موظفاً في مايكروسوفت ورئيساً لمجلس الإدارة.
وأضافوا أنه في مراسلاته مع الموظفة "كان مغازلاً ويمهد لإقامة علاقة" معها.
وكان أبرز مديرين تنفيذيين للشركة، المستشار العام حينها براد سميث، ومسؤولة الموظفين، ليزا بروميل، اجتمعا مع غيتس وأخبراه أن سلوكه يعد "غير ملائم" ويجب عليه التوقف.
وأشارت مصادر أن غيتس لم ينف تبادل الرسائل وأخبر المديرين بأنها "لا تعد فكرة جيدة"، مؤكداً أنه سيكف عن فعل ذلك.