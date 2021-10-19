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"بيل غيتس" يُرسل رسائل غير لائقة للموظفات في مايكروسوفت

منذ ساعة
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"بيل غيتس" يُرسل رسائل غير لائقة للموظفات في مايكروسوفت

وكالات (صدى):
تلقى مؤسس مايكروسوفت " بيل غيتس" تنبيهات من مديري الشركة بعدم مراسلة موظفات بسبل بريد إلكتروني "غير لائق".

وقالت مهندسة عملت لصالح مايكروسوفت إنها كانت على علاقة مع غيتس قبل انسحابه من مجلس إدارة الشركة ولفتت إلى أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر أن الحادثة وقعت عندما كان غيتس لا يزال موظفاً في مايكروسوفت ورئيساً لمجلس الإدارة.

وأضافوا أنه في مراسلاته مع الموظفة "كان مغازلاً ويمهد لإقامة علاقة" معها.

وكان أبرز مديرين تنفيذيين للشركة، المستشار العام حينها براد سميث، ومسؤولة الموظفين، ليزا بروميل، اجتمعا مع غيتس وأخبراه أن سلوكه يعد "غير ملائم" ويجب عليه التوقف.

وأشارت مصادر أن غيتس لم ينف تبادل الرسائل وأخبر المديرين بأنها "لا تعد فكرة جيدة"، مؤكداً أنه سيكف عن فعل ذلك.

مايكروسوفت
بريد إلكتروني
بيل غيتس
رسائل غير لائقة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136619
منذ ساعة
فاسدون ولا شك ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18404
منذ 47 دقيقة
عن أَبي موسى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِنَّ اللَّه لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 

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أحدث التعليقات

عبدالله
القرني لو جيت الشارع المذكور سوف تغير رأيك
د محمد ماجد بخش
أحد أصدقاء الدراسة .. سبحان الله أعرفه منذ عام ١٤٠٥ تقريبا .. وعائلة الكواري كلهم مبدعون
د محمد ماجد بخش
الغضب !! وما ينتج عنه من سفه
ابو محمد
بيت مال المسلمين بغنى عن هذه الترهلات....
غييييوووورررر
الله يحفظها من كل شر ويردها سالمه

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