بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل سقط داخل بئر في مشهد يحبس الأنفاس

بغداد (صدى):
في مشهد يحبس الأنفاس، تمكنت عناصر فرق الدفاع المدني العراقي من إنقاذ طفل عمره سنة ونصف السنة سقط داخل بئر بعمق 50 مترا وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر بمنطقة جيلوخان بمدينة الموصل.
وشارك في عملية الإنقاذ الفريدة من نوعها فريق الدفاع المدني إضافة إلى عدد من سكان المنطقة، وتمت عملية الإنقاذ عن طريق ربط رجل إنقاذ نحيل من قدميه، وإنزاله رأسيا إلى أسفل البئر، ليتمكن من الوصول الى الطفل و حمله بأحكام.
فيما جرى رفع الاثنين من قبل فرق الدفاع المدني، ليصلا الى أعلى البئر بسلام، مع الإسراع بتقديم الإسعافات الأولية الى الطفل، الذي كانت حالته الصحية مستقرة