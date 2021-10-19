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تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية المصرية

منذ 14 ساعة
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تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية المصرية

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، قرارها بتأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا.

وجاء تأجيل القضية إلى جلسة 28 نوفمبر للحكم فيها، حيث طالب المحامي عدم منح محمد رمضان أي تصاريح لمزاولة مهنته، فيما اختصمت الدعوى كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وذكرت الدعوى أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين قليلة، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة.

وأشارت إلى أن تلك الفئة تؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية.

مصر
دعوى قضائية
محمد رمضان
نقابة المهن التمثيلية
فن ومشاهير

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10365
منذ 7 ساعات
والله المحامي غاوي شهرة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54338
منذ 49 دقيقة
ايش حكاية المحامين مع مخمد رمضان ؟ كل يوم طالعين له بمشكله

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أحدث التعليقات

عبدالله
كل شيء متوقع في حكومة ملالي العهر والخناء القذرين
ابو عمار
يا ما تم ذبح الحمير والكلاب و حتى القطط ليس في مصر بل في الكثير من الدول العربيه
عبدالله
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه
دايم السيف
يذكرون لنا قصة حمار الوحش الى قاعد ينط في كل مشكلة بسبب الحراق هههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. فليها وتتفلفل يا بنت علي ، فليها والأمور تتسهّل ..

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