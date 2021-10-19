تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية المصرية

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، قرارها بتأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا.
وجاء تأجيل القضية إلى جلسة 28 نوفمبر للحكم فيها، حيث طالب المحامي عدم منح محمد رمضان أي تصاريح لمزاولة مهنته، فيما اختصمت الدعوى كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.
وذكرت الدعوى أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين قليلة، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة.
وأشارت إلى أن تلك الفئة تؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية.