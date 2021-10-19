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سلع وخدمات سجلت ارتفاعًا وانخفاضًا ملحوظًا في الأسعار الشهر الأخير

منذ 6 ساعات
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سلع وخدمات سجلت ارتفاعًا وانخفاضًا ملحوظًا في الأسعار الشهر الأخير

علي القحطاني (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء، أن السلع والخدمات إلى تنقسم إلى10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

وبين أنه جاء كلٌ من (الخيار المحلي، وزيت نباتي "للقلي" العربي، ولبن طازج محلي، وخوخ لبناني، وعنب محلي، وثوم صيني، وعنب لبناني) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (برتقال أبو صرة مصري، وهيل هندي، وتين محلي، وهيل أمريكي، وبن حب/ لقمتي، وعصير برتقال معلب محلي "راني") أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

وبالنسبة للسلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (شماغ البسام، وخياطة للنساء والبنات، وصابون سائل للأواني "فيري"، وثوب صيفي رجالي "الأصيل"، وكشف طبيب أسنان، وشقة مفروشة) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فهي (عقال سوري، وصابون بودرة للملابس "تايد"، وشيلة "طرحة"، وكشف طبيب عام، وحلاقة للرجال والأولاد، ونفقات الحفلات والأفراح).

 

خدمات
ملابس
زيت
غذاء
عقال
أسنان
صابون
سلع
خيار
خوخ
هيل
برتقال

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 328
منذ 23 دقيقة
ما فهمت من العبيك هذا ولا شيء
ههههههههه

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أحدث التعليقات

ابو زياد
خبير بطاريات البطاريه هي تعلم بعمرها
ابوفيصل
فعلا مقرفين وسامجين
ابوفيصل
الله يوفقه لخدمة دينه ثم مليكه و وطنة وأبناء وطنه وأن يمده الله عزوجل بالعون والتوفيق
عبدالله
يارب سترك
عبدالله
ما فهمت من العبيك هذا ولا شيء ههههههههه

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