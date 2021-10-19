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التيس خرب على المذيع

منذ 27 دقيقة
417
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136606
منذ دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ..

.. مقدي فيههههههههههههههههههم التيس .. كثر البربره ماهي زينهههههههههه ياابو خلقاااااااان ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. اسمع واطع كلام اختنا لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. مقدي فيههههههههههههههههههم التيس .. كثر البربره ماهي زينهههههههههه ياابو خلقاااااااان ..
عندما أقول
الله يوصلكم بخير وسلامة
عبدالله
هذه عنصرية ولو اني مسؤول الخطوط فصلته قال اهل نقران قال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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