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فلكية جدة: تساقط شُهب الجباريات 2021 غداً

منذ 17 دقيقة
1433
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فلكية جدة: تساقط شُهب الجباريات 2021 غداً

جدة (صدى):
تصل زخة شهب الجباريات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل غدٍ الأربعاء، وخلال ساعات قبل شروق شمس الخميس 21 أكتوبر، وسيكون القمر هذه السنة في طور البدر ما يعني أن نوره سيغمر السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من السنة خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنّب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 - 100 كيلو متر، وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.

وأشار أبو زاهرة إلى أن شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر, وهي ليست من زخات الشهب القوية، وغير معروفة بإنتاجها لعواصف شهابية، مفيداً أن شهب الجباريات تُعرف بأنها سريعة للغاية، حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومتراً في الثانية.

الجمعية الفلكية بجدة
الكرة الأرضية
القمر
الغلاف الجوي
شهب الجباريات
ماجد أبو زاهرة
الأجسام النيزكية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136606
منذ 3 دقائق
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. اسمع واطع كلام اختنا لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. مقدي فيههههههههههههههههههم التيس .. كثر البربره ماهي زينهههههههههه ياابو خلقاااااااان ..
عندما أقول
الله يوصلكم بخير وسلامة
عبدالله
هذه عنصرية ولو اني مسؤول الخطوط فصلته قال اهل نقران قال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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