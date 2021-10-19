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بالفيديو..يعقوب بوشهري يعلق على أنباء خيانته لفاطمة الأنصاري

منذ 18 ساعة
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بالفيديو..يعقوب بوشهري يعلق على أنباء خيانته لفاطمة الأنصاري

أميرة خالد (صدى):
أعرب نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري، عن غضبه من انتسار شائعة انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري واتهامه بخيانتها بعد فترة قصيرة من الزواج.

وقال يعقوب بوشهري عبر حسابه الخاص في سناب شات : "كله ظالمني، دائم ًا ظالميني، شوفوا وجه البوي البريء هذا، مو منطبعي أبرر، دائم ًا أطق الناس اللي يقولون الحكي الفاضي عني بالطوفة، ولكن كان فعال شي كأنه صدق، بس سبحان الله ربك إن أراد ينصر إنسان ينصر.

وأضاف: "ما توصل لدرجة تظلمون حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة، الزم تخربون بين عالقة المتزوجين يعني؟ اتركوا الناس بحالها".

 

الظلم
يعقوب بوشهري
بوشهري
فاطمة الانصاري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54352
منذ 58 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها ها ها الهلال الى نهائي آسيا ها ها ها ها ها،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها...
منصور المنصور
الله ياخذ عقلك
مسفر الغامدي
عيت ام العيال
مسفر الغامدي
تم نقلهم بالطيران..... ماقد سمعنا بهذا
محمد
زكاة وضريبة ماصارت ولا جرت

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