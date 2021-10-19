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هذا اللى تورط وسط الطريق
منذ 32 دقيقة
412
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83405
منذ 7 دقائق
حمل منها وعلى المذبح
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136607
منذ 49 ثانية
هههههههههههه
.. اسمع واطع كلام اختنا لست محرومه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. اسمع واطع كلام اختنا لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. مقدي فيههههههههههههههههههم التيس .. كثر البربره ماهي زينهههههههههه ياابو خلقاااااااان ..
عندما أقول
الله يوصلكم بخير وسلامة
عبدالله
هذه عنصرية ولو اني مسؤول الخطوط فصلته قال اهل نقران قال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
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