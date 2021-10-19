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صورة في قمة الجمال لامراة بجوار الإبل قبل 85 عام
منذ 14 ساعة
1965
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خبر في صورة
صورة فنية رائعة
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136650
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههه الله الله الله أكااد ابكي من الغبطه ....يا الله...
.. يا محلاااا حياة الصحرا حياة البساطه حياة النشااااط حياة الحريه اللتي لا يكدر صفوها مغثة هاالوقت المُتعب يتعقيداته وملوثاته ..
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
عبود بكرة ان شاء ذكرني واعلمك وش صار ومن اللي فاز انت الحين رح نام وريح وبكره وخير
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها الهلال طار الى نهائي آسيا ها ها ها ها ها ها
نجاة محمد
ان شاء الله الفال الفوز لزعيم اسيا
نجاة محمد
ههههههه تسلم يا عمر
صريح
اكيد تذكر زميله محمد عبد الوهاب الذي توفى اثناء التمرين معه او تذكر من مات على يديه في ملعب بور سعيد
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