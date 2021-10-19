بالفيديو.. مغني راب يستبدل شعره بسلاسل ذهبية

مكسيكو (صدى):
أثار مغني الراب المكسيكى، دان سور، البالغ من العمر 23 عاما، على جدلا واسعا لنشره بصور وفيديوهات عبر انستجرام توضح استخدامه المبالغ فيه للمشغولات الذهبية خاصة على
وبين مقطع فيديو استبدال دان سور شعره بخصلات من سلاسل الذهب زرعها بخطاف فى جمجمته، كما ظهر وهو يأكل دجاج بنكهة الذهب، وكذلك بعض مشروباته وضع فيها الذهب.
ويحرص مغني الراب على ارتداء الذهب في رقبته ويده ، ويطلي أسنانه بماء الذهب ، مما يجعله الأول في العالم الذي يقدم على مثل هذه التصرفات الغريبة.
وقال دان سور، لمتابعيه فى فيديو عبر حسابه بتطبيق تيك توك " أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا لأننى أرى أن الجميع يصبغون شعرهم، و آمل ألا يقلدنى الجميع الآن", مضيفا أن عشرات السلاسل زرعت فى جمجمته تحت الجلد، على الرغم من أنه من الصعب معرفة ما إذا كان حقيقيا، لكنها بالفعل تبدو عالقة فى رأسه، منوهاً بأن لديه خطاف مزروع فى رأسه، وهذا الخطاف به خطافات أخرى وكلها معلقة فى جمجمته، تحت جلده.