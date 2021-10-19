نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مغني راب يستبدل شعره بسلاسل ذهبية

منذ 55 دقيقة
671
2
بالفيديو.. مغني راب يستبدل شعره بسلاسل ذهبية

مكسيكو (صدى):
أثار مغني الراب المكسيكى، دان سور، البالغ من العمر 23 عاما، على جدلا واسعا لنشره بصور وفيديوهات عبر انستجرام توضح استخدامه المبالغ فيه للمشغولات الذهبية خاصة على

وبين مقطع فيديو استبدال دان سور شعره بخصلات من سلاسل الذهب زرعها بخطاف فى جمجمته، كما ظهر وهو يأكل دجاج بنكهة الذهب، وكذلك بعض مشروباته وضع فيها الذهب.

ويحرص مغني الراب على ارتداء الذهب في رقبته ويده ، ويطلي أسنانه بماء الذهب ، مما يجعله الأول في العالم الذي يقدم على مثل هذه التصرفات الغريبة.

وقال دان سور، لمتابعيه فى فيديو عبر حسابه بتطبيق تيك توك " أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا لأننى أرى أن الجميع يصبغون شعرهم، و آمل ألا يقلدنى الجميع الآن", مضيفا أن عشرات السلاسل زرعت فى جمجمته تحت الجلد، على الرغم من أنه من الصعب معرفة ما إذا كان حقيقيا، لكنها بالفعل تبدو عالقة فى رأسه، منوهاً بأن لديه خطاف مزروع فى رأسه، وهذا الخطاف به خطافات أخرى وكلها معلقة فى جمجمته، تحت جلده.

ذهب
مغني راب
سلاسل ذهبية
دان سور

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83405
منذ 8 دقائق
وعوووووه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136606
منذ 4 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههه ..

.. اهل العقول براحة تامه تامه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. اسمع واطع كلام اختنا لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. مقدي فيههههههههههههههههههم التيس .. كثر البربره ماهي زينهههههههههه ياابو خلقاااااااان ..
عندما أقول
الله يوصلكم بخير وسلامة
عبدالله
هذه عنصرية ولو اني مسؤول الخطوط فصلته قال اهل نقران قال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. قانوني: نظام العمل يلزم الشركات بوجود عقد
بالفيديو.. قانوني: نظام العمل يلزم الشركات بوجود عقد
منذ 6 دقائق 1252
سلع وخدمات سجلت ارتفاعًا وانخفاضًا ملحوظًا في الأسعار الشهر الأخير
سلع وخدمات سجلت ارتفاعًا وانخفاضًا ملحوظًا في الأسعار الشهر الأخير
منذ 11 دقيقة 1308
فلكية جدة: تساقط شُهب الجباريات 2021 غداً
فلكية جدة: تساقط شُهب الجباريات 2021 غداً
منذ 16 دقيقة 1429
موظفة في موقف لا تحسد عليه
موظفة في موقف لا تحسد عليه
منذ 21 دقيقة 393
التيس خرب على المذيع
التيس خرب على المذيع
منذ 26 دقيقة 412
هذا اللى تورط وسط الطريق
هذا اللى تورط وسط الطريق
منذ 31 دقيقة 403
هيئة الزكاة: الدولة تتحمل الضريبة للمسكن الأول بـ"شرط"
هيئة الزكاة: الدولة تتحمل الضريبة للمسكن الأول بـ"شرط"
منذ 46 دقيقة 1679
حريق في جبال العثربان والدفاع المدني يباشر
حريق في جبال العثربان والدفاع المدني يباشر
منذ 51 دقيقة 1613
بالفيديو.. مغني راب يستبدل شعره بسلاسل ذهبية
بالفيديو.. مغني راب يستبدل شعره بسلاسل ذهبية
منذ 55 دقيقة 671
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي
منذ ساعة 1444