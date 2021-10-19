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مخاطرين بحياتهم وسط السيول الجارفه
منذ 3 ساعات
799
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136619
منذ 49 دقيقة
شباب مغامرون ..
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أحدث التعليقات
عبدالله
القرني لو جيت الشارع المذكور سوف تغير رأيك
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الغضب !! وما ينتج عنه من سفه
ابو محمد
بيت مال المسلمين بغنى عن هذه الترهلات....
غييييوووورررر
الله يحفظها من كل شر ويردها سالمه
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