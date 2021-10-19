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المسند: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها السنوية ماعدا عدة مناطق

منذ ساعة
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المسند: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها السنوية ماعدا عدة مناطق

الرياض (صدى):
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند إن درجة الحرارة اليوم كالعادة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم، عدا المناطق المتاخمة للحدود الشمالية السعودية الأردنية، فهي أقل من معدلاتها السنوية (برد).

وتابع المسند عبر حسابه في تويتر: "عادة مدن المملكة تغادر قائمة أعلى درجات سُجلت في العالم منذ بضعة أيام، لكن هذا العام وبسبب مرتفع جوي علوي مطبق فوق أجوائنا فما زالت درجة الحرارة بصفة عامة حارة"، مبينا أن هذا المرتفع تسبّب في غلق البوابة الشمالية الغربية التي عادة تتوغل من خلالها المنخفضات الممطرة.

وأضاف المسند أن درجة الحرارة الصغرى، فجر اليوم، بين القريات 12 درجة مئوية، وجدة 27 درجة مئوية، الفارق 15 درجة مئوية؛ كالفرق بين الربيع والشتاء، في حين الفارق بين أعلى درجة حرارة ظهر أمس بين عرفات مكة 44م وطريف 25م، الفارق بينهما 19 درجة؛ كالفرق بين الصيف والربيع.

المسند
درجة الحرارة
درجة الحرارة الصغرى
مرتفع جوي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136606
منذ 57 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. اسمع واطع كلام اختنا لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. مقدي فيههههههههههههههههههم التيس .. كثر البربره ماهي زينهههههههههه ياابو خلقاااااااان ..
عندما أقول
الله يوصلكم بخير وسلامة
عبدالله
هذه عنصرية ولو اني مسؤول الخطوط فصلته قال اهل نقران قال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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