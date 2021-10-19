التعليم تمنع إطلاق الألقاب والأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التعليم على عدم إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلباً على تحصيل الطالب الدراسي عند مخاطبته والتواصل معه أو الحديث عنه.
وأوضحت لائحة تقويم الطالب ١٤٤٣ أن سلوك الطالب ومواظبته عنصران مهمان في عملية التقويم وفقاً للضوابط المعتمدة، ويجوز اختبار الطالب الذي تغيب عن أداء الاختبار في موعده المحدد وفق ضوابط محددة على أن يخضع الطالب الذي لم يحصل على فرصة التعليم النظامي أو المنقطع عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لبرنامج تقويمي يحدد مستواه الأكاديمي، ويلحق بالصف المناسب لعمره وفق شروط .
وأضافت اللائحة أنه يحق للطالب بعد حصوله على شهادة إتمام المرحلة الثانوية التقدم لاختبار نظام السنة الواحدة للحصول على شهادة بديلة عن شهادة المرحلة الثانوية السابقة، كما يحق للطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي الحصول على فرصة التسريع لصف أعلى من صفه في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفق ضوابط وشروط محددة.
وأضافت أنه يحق للطالب التحقق من درجاته التي حصل عليها، ومراجعة اختباره في ضوء شروط، وضوابط محددة مع التأكيد على أن أسئلة الاختبارات ذات صفة سرية، ويعد مسؤولاً عن سريتها كل من أطلع عليها بحكم عمله، أو وكل إليه أمرا من أمورها.