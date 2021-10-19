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سائقة تسقط داخل النهر بسيارتها
منذ ساعة
498
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136593
منذ 10 دقائق
لا بس تجرب السباحه مع السياره .. بس ..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
أذا فاز هذاك وفاز هذا، وغفلة من الزمن وضعف بطولة، يا أخ وليد ألا تعلم إنك تتكلم عن فريقين من بلد واحد، يلعبون على...
mohammed
ماراح يجرجرونها ولا يمسكونها ولكن وصلنا الى مرحلة سيئة من الانحطاط والسلوك السئ لم يصل إليه اخوتنا من دول الخليج فما هو السبب ؟
للمجد بقية
كذب المنجمون ولو صدقو
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. عندهم صياعه مبكره .. .. وياخوفي بكره يصيرون وزراء ومدراء ويحسب لهم حساب ..
ف م ش
اسطورة ولغة شوارع ,, وفي يوم من الأيام مسمي نفسه محمد آل نور , عجبا لآخر الزمان
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