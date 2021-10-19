نادين نجيم ترد على انتقاد كلمة "ُخرائية": "ضحكتوني"

بيروت (صدى):
علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الهجوم الذي تعرضت له بعد استخدامها كلمة "ُخرائية" في تصريح لها على هامش مهرجان الجونة السينمائي.
وقالت الفنانة في منشور لها عبر حسابها على تويتر: "بقللي بكل ثقة خرافية عم يصححلي! وخرافية يعني فكرة غير حقيقية تنتمي إلى عالم الوهم يا ريت ما حكي كان احسن. فأنا مزحت وقلتله خرافية خرفان حتى ما نقول عم يحكي خرافات"
وأضافت الفنانة أنها تفوهت بتلك الكلمة، وأكملت ممازحة الإعلامي فراس حليمة، بالإشارة إلى أنها تمتلك مصطلحاتها الخاصة قائلة: "شو المشكلة ما فهمت! قلتها بمزحة وبعفوية هل قد بدا ؟ ضحكتوني عنجد!.
واختتمت "على كل حال الحق عليي عملت مقابلة مع الشخص الغلط يلي قصد ينشر هل مقطع للأذية.