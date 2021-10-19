ديربي القرن: النصر المتعطش والهلال الثائر.. فمن يحسم اللقاء

نواف السالم (صدى):
تتجه الأنظار عربيا وعالمياً مساء اليوم الثلاثاء إلى القمة السعودية الآسيوية بين الهلال والنصر التي تقام على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ، في ديربي وصف بأنه ديربي القرن.
المباراة يدخلها الفريقان بدوافع عالية ومعنويات مرتفعة حيث يدخلها النصر بنشوة النصر بعدما فاز على الوحدة الإماراتي 5-1، وعلى الجانب الآخر الهلال الذي أهان بيرسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، ويطمح في تحقيق اللقب الثاني له آسيويا.
على مستوى اكتمال الصفوف، يدخل النصر مكتمل معتمدا على مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله والمحترف البرزيلي أندرسون تاليسكا وسلطان الغنام والأوزباكي جلال الدين مشاريبوف.
وفي الجانب الآخر يعول الهلال على النجم المتألق سالم الدوسري، وهدافه الفرنسي بافيتيمبي جوميز والكوري جانج هيون سو والمالي موسى ماريجا، والبرازيلي ماثيوس بيريرا ، وسلمان الفرج ومحمد البريك، إضافة إلى ياسر الشهراني العائد من الإصابة وشارك في التدريبات الخاصة للمباراة.
ساعات تفصلنا عن اللقاء الذي يقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولا حديث يعلوا اليوم فوق ديربي القرن بين الهلال والنصر، والذي يعد الأول بين الغريمين على مستوى دوري أبطال آسيا، حيث يتأهل الفائز لملاقاة الفائز في منطقة شرق آسيا، في نهائي البطولة الذي يقام في 23 نوفمبر المقبل.