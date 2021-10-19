بالفيديو.. فتاة تتحرش بعدد من الشبان داخل مول تجاري وتقلد حركاتهم خلال سيرهم

خاص (صدى):
أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، لفتاة تلاحق الشباب وتقلدهم بطريقة غريبة تعدها كوميدية، انتقادات واسعة .
وأظهر الفيديو الفتاة وهي تلاحق الرجال داخل إحدى المولات التجارية وتقلد حركاتهم، أثناء سيرهم أو حديثهم في الهاتف أو وقوفهم، وتكرار الفعل مع العديد من الشباب.
وهاجم لكثير على مواقع التواصل الفتاة على فعلها، مؤكدين أن ما فعلته يندرج تحت جرائم التحرش التي تعاقب عليه الأنظمة، إضافة إلى أن تصوير الأشخاص والتشهير بهم على مواقع التواصل من الجرائم المعلوماتية.
وبموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، يعد تصوير وإظهار الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، حيث نصت على أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. يعد جريمة تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال.