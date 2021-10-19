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بالفيديو.. فتاة تتحرش بعدد من الشبان داخل مول تجاري وتقلد حركاتهم خلال سيرهم

منذ 55 دقيقة
13777
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بالفيديو.. فتاة تتحرش بعدد من الشبان داخل مول تجاري وتقلد حركاتهم خلال سيرهم

خاص (صدى):
أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، لفتاة تلاحق الشباب وتقلدهم بطريقة غريبة تعدها كوميدية، انتقادات واسعة .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تلاحق الرجال داخل إحدى المولات التجارية وتقلد حركاتهم، أثناء سيرهم أو حديثهم في الهاتف أو وقوفهم، وتكرار الفعل مع العديد من الشباب.

وهاجم لكثير على مواقع التواصل الفتاة على فعلها، مؤكدين أن ما فعلته يندرج تحت جرائم التحرش التي تعاقب عليه الأنظمة، إضافة إلى أن تصوير الأشخاص والتشهير بهم على مواقع التواصل من الجرائم المعلوماتية.

وبموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، يعد تصوير وإظهار الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، حيث نصت على أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. يعد جريمة تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال.

فتاة
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السجن
مول تجاري
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الشبان
المولات التجارية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136593
منذ 40 دقيقة
جرجروها وفرفروها ..
وافي
وافي عدد التعليقات : 925
منذ 27 دقيقة
المحنة الله يكفينا شرة
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14654
منذ 20 دقيقة
إذا قل من الفتاة الحياء، فلا تستغرب ما يحدث وما ترى..
mohammed
mohammed عدد التعليقات : 105
منذ دقيقتين
ماراح يجرجرونها ولا يمسكونها ولكن وصلنا الى مرحلة سيئة من الانحطاط والسلوك السئ لم يصل إليه اخوتنا من دول الخليج فما هو السبب ؟

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أحدث التعليقات

mohammed
ماراح يجرجرونها ولا يمسكونها ولكن وصلنا الى مرحلة سيئة من الانحطاط والسلوك السئ لم يصل إليه اخوتنا من دول الخليج فما هو السبب ؟
للمجد بقية
كذب المنجمون ولو صدقو
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. عندهم صياعه مبكره .. .. وياخوفي بكره يصيرون وزراء ومدراء ويحسب لهم حساب ..
ف م ش
اسطورة ولغة شوارع ,, وفي يوم من الأيام مسمي نفسه محمد آل نور , عجبا لآخر الزمان
ابو محمد 😎 ✍️
لا بس تجرب السباحه مع السياره .. بس ..

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