بالفيديو.. إجبار امرأة على خلع ملابسها والتحرش بها في الهند

نيودلهي (صدى):
تمكن حشد من المتحرشين من إجبار امرأة شابة على نزع البرقع والتحرش بها في قرية إسلامناجار في بوبال بالهند.
وأظهر مقطع فيديو متداول، أنها أثناء مرورها بالمنطقة مع صديقها على دراجة بخارية، اعترض بعض سكان قرية إسلامناجار في الهند طريقهما وأجبروها على نزع البرقع وقاموا بـ التحرش بها.
وحاول الرجل الذي كان برفقتها المقاومة، لكن الحشود المتحرشة أجبرتها على خلع ملابسها، ومع ذلك، فإن المرأة لم تتقدم بأي شكوى بشأن الحادث، ما أثار استغراب الكثير.
فيما ألقت الشرطة الهندية القبض على شخصين مشاركين في الواقعة، ولكن أفرجت عنهما لاحقًا، بسبب عدم توجيه أية اتهامات بشأن الحادث.