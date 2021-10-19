بالفيديو.. توضيح مهم من "توكلنا" بشأن بطاقة التبرع بالأعضاء

الرياض (صدى):
أوضح الحساب الرسمي لتطبيق “توكلنا – خدمة المستفيدين“، أن بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعتبر وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة.
وأفاد التطبيق، بأن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيرًا عن رغبة المتبرع في التبرع بأعضائه، وتسهل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.
يذكر أن تطبيق “توكلنا”، كشف عن خطوة مهمة لعمل التطبيق بشكل صحيح؛ قائلا: “لكي يعمل التطبيق بشكل صحيح يتطلب الموافقة على منح صلاحية دائمة للموقع الجغرافي أثناء التحميل، مع ملاحظة انه بالإمكان منح الصلاحية لاحقا من إعدادات الجهاز” .