بالفيديو.. جمال عارف يرد على محمد نور: الاتحاد فوق الجميع

ماجد محمد (صدى):
رد الناقد الرياضي جمال عارف على تصريحات لاعب نادي الاتحاد السابق محمد نور، بشأن تشجيع الأخير للنصر أمام الهلال ومطالبة جمال عارف الاتحاديين بتشجيع الهلال في تلك المباراة.
ورد جمال عارف، خلال مقطع فيديو عبر سناب شات، على تصريحات محمد نور واستنكاره لتصريحاته؛ حيث قال الناقد الرياضي: "يا محمد نور مين يقدر يشكك في حبك وولاءك للاتحاد.. حتى أنا لما قلت، قلت محمد نور ما يمكن يكون عنده علم إن النصر لو فاز بالبطولة الاتحاد ما يشارك فيها".
وأضاف: "وبالتالي أنت أكيد تبغى الاتحاد يشارك في آسيا، ولكن مسألة أنا أعرفك وما أعرفك كلنا نعرف بعض وسنوات إحنا مع بعض فبلاش الواحد ييجي يقولك معلومة وتيجي تطلع تهاجم.. محمد نور الاتحاد فوق الجميع وإن شاء الله الاتحاد يتأهل لآسيا ويوصل لآسيا".
وكانت" صدى" قد تناولت رد أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، على تصريحات الإعلامي الرياضي جمال عارف، والتي انتقد فيها تشجيعه للنصر بدلا من الهلال في مباراة اليوم الثلاثاء؛ حيث قال: "أنا ما زلت أشجع الاتحاد، غيرك أنت تشجع افراد، ونصيحة أخرج من طريقي، عشان أنا عارفك كويس".
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