إطلالة غريبة لغادة عبدالرازق وابنتها

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا، في أحدث جلسة تصوير لهما، مرتدية الأسود.
ونشرت غادة عبدالرازق صورها مع ابنتها، معلقة بقولها: "ابنتي الحبيبة"، لتنهال عليهما التعليقات، حيث وصف بعض المتابعين إطلالتهما بـ "الغريبة" لارتدائهما نفس الفستان باللون الأسود.
وكانت غادة عبد الرازق، أثارت فضول متابعيها بعدما نشرت صورتها مع ابنتها الوحيدة، معلقة بقولها: " قريبا"، حيث تكهن البعض أن غادة ستتعاون مع ابنتها للمرة الأولى في عمل فني.
وتعمل روتانا ابنة غادة عبدالرازق كمديرة لأعمال والدتها ومساعدة لها خلف الكاميرا.