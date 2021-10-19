محلل سياسي: نصر الله يتوعد شعبه لمصلحة الحرس الثوري وخامنئي

بيروت (صدى):
علق الكاتب والمحلل السياسي فيصل إبراهيم الشمري، على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله، وتهديده بحرب أهلية.
وقال الشمري: "حسن نصر الله خطاب ساعتين يهدد و يتوعد شعبه من أجل مشروع الحرس الثوري و خامنئي".
وتابع: "على كل لبناني معرفة الحقيقة، أمثال حسن، لو يقتلون الشعب اللبناني بجميع أطيافه كله من أجل ذلك المشروع لفعلوا".
وأضاف: "الولائية توقف العقل و التفكير، حسن الذي يتاجر بالقضايا العربية حارب في صفوف إيران ضد العراق".
وكان نصر الله قال في خطابه التهديدي: "إن الهيكل العسكري لحزب الله الإرهابي وحده يضم 100 ألف مقاتل، فلا تخطئوا الحساب واقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا".
ويأتي ذلك في أعقاب مواجهات شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، إثر مواجهات افتعلها حزب الله الإرهابي.
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