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أروى جودة تتصدر الترند بسبب "الترهلات"

منذ 10 ساعات
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أروى جودة تتصدر الترند بسبب "الترهلات"

القاهرة (صدى):
أصبحت الفنانة المصرية، أروى جودة، حديث الساعة، بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بفستان كشف عن علامات الترهل "السيلوليت" على ساقها.

وتعرضت أروى جودة للتنمر من قبل نشطاء مواقع التواصل، لترد بقولها: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية".

وفي سياق آخر تحدثت أروى جودة، عن المجوهرات التي ترتديها في المهرجان، قائلة أنها "مضروبة" -مزيفة-، وليست باهظة الثمن كما يعتقد البعض.

كما أعربت عن رغبتها في الزواج من الفنان محمود حميدة، لأنها ترى فيه الشخصية الفريدة، والرجل المثقف ذو الشخصية المتنورة والفكر الهادئ -على حد قولها-.

مصر
فن
السيلوليت
مهرجان الجونة
اروى جودة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54325
منذ 10 ساعات
عجوز فطبيعي ام يضهر عليها الترهل
7UP
7UP عدد التعليقات : 3043
منذ 3 ساعات
هاتها بترهلاتها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136619
منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههه استغفر الله العظيم ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14664
منذ 38 دقيقة
طبيعي،،
ومامن شدة إلا سيأتي ،،،، لها من بعد شدتها رخاء.

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أحدث التعليقات

عبدالله
القرني لو جيت الشارع المذكور سوف تغير رأيك
د محمد ماجد بخش
أحد أصدقاء الدراسة .. سبحان الله أعرفه منذ عام ١٤٠٥ تقريبا .. وعائلة الكواري كلهم مبدعون
د محمد ماجد بخش
الغضب !! وما ينتج عنه من سفه
ابو محمد
بيت مال المسلمين بغنى عن هذه الترهلات....
غييييوووورررر
الله يحفظها من كل شر ويردها سالمه

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