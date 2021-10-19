أروى جودة تتصدر الترند بسبب "الترهلات"

القاهرة (صدى):
أصبحت الفنانة المصرية، أروى جودة، حديث الساعة، بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بفستان كشف عن علامات الترهل "السيلوليت" على ساقها.
وتعرضت أروى جودة للتنمر من قبل نشطاء مواقع التواصل، لترد بقولها: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية".
وفي سياق آخر تحدثت أروى جودة، عن المجوهرات التي ترتديها في المهرجان، قائلة أنها "مضروبة" -مزيفة-، وليست باهظة الثمن كما يعتقد البعض.
كما أعربت عن رغبتها في الزواج من الفنان محمود حميدة، لأنها ترى فيه الشخصية الفريدة، والرجل المثقف ذو الشخصية المتنورة والفكر الهادئ -على حد قولها-.