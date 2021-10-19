محمد نور لجمال عارف: "أخرج من طريقي لأني عارفك كويس"

طلال الغامدي (صدى):
خرج أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، للرد على تصريحات الإعلامي الرياضي جمال عارف، والتي انتقد فيها تشجيعه للنصر بدلا من الهلال في مباراة اليوم الثلاثاء.
وقال نور في مقطع فيديو، عقب تصريحات عارف، بقوله: "أنا ما زلت أشجع الاتحاد، غيرك أنت تشجع افراد، ونصيحة أخرج من طريقي، عشان أنا عارفك كويس".
وكان الإعلامي جمال عارف، طالب جمهور نادي الاتحاد بتشجيع الهلال في لقاء الليلة أمام النصر، مؤكدًا أن مصلحة العميد فوق كل شيء.
وقال عارف: "سأشجع الهلال، أي مشجع اتحادي سيشجع الهلال لمصلحة الاتحاد، إذا النصر فاز باللقب، فالاتحاد باي باي، وفوزه بالغد يعني أن النهائي مضمون له".
وأضاف: "من يشجع النصر من جمهور الاتحاد، كيف يكون اتحاديًا؟، هل بعدما صارع الاتحاد في الموسم الماضي واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي، وبالأخير يأتي النصر ليصعد على حسابه للنسخة المقبلة من دوري الأبطال؟، الاتحادي الحقيقي يريد ناديه دائمًا الأول ولا يبالي بوضع الأندية الأخرى".
وتابع: "مصلحة النادي، إذا كان محمد نور يريد فوز النصر، فلا يعني لي نور ولا غيره، الاتحاد من الأساس هو من صنع نجومية محمد نور، ولولاه ولولا الله لما وصل لما وصل له".